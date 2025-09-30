Подробности

Суд поддержал заявление министерства об обеспечении иска (сам иск будет подан позже), запретив всем государственным регистраторам проводить какие-либо регистрационные действия на основе решения наблюдательного совета «Укрэнерго» от 26 сентября 2025 года.

Определение вступило в силу и подлежит немедленному исполнению независимо от возможного обжалования.

Контекст

26 сентября наблюдательный совет «Укрэнерго» уволил председателя правления Виталия Зайченко и других членов правления, ссылаясь на решение НКЦБФР о процедурных нарушениях при их назначении и потере доверия из-за «определенных событий». Регулятор пообещал проверить законность увольнения. Исполняющим обязанности председателя правления назначен Алексей Брехт, руководивший компанией с сентября 2024 года после увольнения Владимира Кудрицкого.

Летом наблюдательный совет формировал новое правление, отдав предпочтение внутренним кандидатам. Зайченко предлагал внешних кандидатов, но совет отклонил их из-за отсутствия конкурса, чтобы быстрее укомплектовать правление, рассказал анонимный топ-менеджер «Укрэнерго» в комментарии Forbes. Зайченко и Минэнерго обратились в НКЦБФР, которая в сентябре установила нарушения в назначении правления из-за несогласия с комиссией. Хотя юристы совета отрицали такое требование, правление распустили и переназначили.