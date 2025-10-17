Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

«Текстиль-Контакт» за три роки війни інвестував у розвиток близько $14,5 млн – Соколовський

Наталія Софієнко
Наталія Софієнко
Forbes

1 хв читання

Торговельно-промислова група компаній «Текстиль-Контакт» («ТК-Груп») з початку повномасштабної війни інвестувала у розвиток близько $14,5 млн, повідомив власник групи компаній Олександр Соколовський на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) в Києві у четвер 16 жовтня, передає «Інтерфакс-Україна».

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі

  • «Ми під час війни десь $14,5 млн інвестували, а легка промисловість — це гра дуже в довгу…Навіть завод з Польщі перевезли і зараз монтуємо його – 65 фур обладнання», – повідомив він.
  • За останні три роки компанія, за словами Соколовського, заплатила 1,1 млрд грн податків. «Може це і не дуже багато, але у нас десь понад 1400 людей і це близько 300 000 грн податків в рік на людину», – уточнив підприємець.
  • Соколовський зазначив, що «український бізнес все ще відчуває значний тиск з боку правоохоронних органів», особливо підприємства, що працюють за державними військовими контрактами.
  • Він додав, що проти його компанії відкрито кримінальне провадження, керівництво готується до захисту.

Контекст

Група компаній «Текстиль-Контакт» заснована у 1995 році. До групи входять девʼять підприємств у семи регіонах України. 

«Текстиль-Контакт» орієнтована на роботу під замовлення та на оптовий продаж, реалізує свою продукцію у чотирьох гіпермаркетах «Тканини» та шоу-румі в Києві. Співвласник групи компаній – Олександр Соколовський. У 2024 році виторг «ТК-Домашній текстиль» упав на 42%, до 874 млн грн, свідчать дані YouControl. 

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні