Торговельно-промислова група компаній «Текстиль-Контакт» («ТК-Груп») з початку повномасштабної війни інвестувала у розвиток близько $14,5 млн, повідомив власник групи компаній Олександр Соколовський на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) в Києві у четвер 16 жовтня, передає «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

«Ми під час війни десь $14,5 млн інвестували, а легка промисловість — це гра дуже в довгу…Навіть завод з Польщі перевезли і зараз монтуємо його – 65 фур обладнання», – повідомив він.

За останні три роки компанія, за словами Соколовського, заплатила 1,1 млрд грн податків. «Може це і не дуже багато, але у нас десь понад 1400 людей і це близько 300 000 грн податків в рік на людину», – уточнив підприємець.

Соколовський зазначив, що «український бізнес все ще відчуває значний тиск з боку правоохоронних органів», особливо підприємства, що працюють за державними військовими контрактами.

Він додав, що проти його компанії відкрито кримінальне провадження, керівництво готується до захисту.

Контекст

Група компаній «Текстиль-Контакт» заснована у 1995 році. До групи входять девʼять підприємств у семи регіонах України.

«Текстиль-Контакт» орієнтована на роботу під замовлення та на оптовий продаж, реалізує свою продукцію у чотирьох гіпермаркетах «Тканини» та шоу-румі в Києві. Співвласник групи компаній – Олександр Соколовський. У 2024 році виторг «ТК-Домашній текстиль» упав на 42%, до 874 млн грн, свідчать дані YouControl.