Підприємство «ТК ДТ-Чернігів» (група Текстиль Контакт) ввело в експлуатацію 25% обладнання польської текстильної фабрики MPM Zakład Specjalistyczny, релокованої в Україну. На повну потужність у Чернігові запрацювали верстати для цифрового друку на постільній білизні шириною 260 см. Раніше в Україні така продукція не випускалась, розповів заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Деталі

Обсяг інвестицій компанії «ТК Домашній текстиль» у запуск обладнання релокованої польської фабрики в Чернігові за останній рік склав близько 7 млн грн. У купівлю обладнання збанкрутілого польського заводу українська компанія вклала €1,4 млн.

Решту 75% обладнання планується ввести в експлуатацію у 2026 році. За словами Кисилевського, монтаж обладнання ускладнює відмова європейських спеціалістів приїжджати у прикордонний регіон для пуско-налагоджувальних робіт.

Виробництво групи "Текстиль Контанкт" у Чернігові. Фото зі сторінки у Facebook Дмитра Кисилевського Виробництво групи "Текстиль Контанкт" у Чернігові. Фото зі сторінки у Facebook Дмитра Кисилевського Виробництво групи "Текстиль Контанкт" у Чернігові. Фото зі сторінки у Facebook Дмитра Кисилевського Виробництво групи "Текстиль Контанкт" у Чернігові. Фото зі сторінки у Facebook Дмитра Кисилевського Виробництво групи "Текстиль Контанкт" у Чернігові. Фото зі сторінки у Facebook Дмитра Кисилевського Фото Народний депутат Дмитро Кисилевський Виробництво групи "Текстиль Контанкт" у Чернігові. Фото зі сторінки у Facebook Дмитра Кисилевського Попередній слайд Наступний слайд

«Унікальний проєкт «зворотної релокації» – чергове свідчення стійкості українських промисловців, яка вражає світ», – написав Кисилевський.

Контекст

На початку російського вторгнення в Україну у завод «ТК ДТ-Чернігів» відбулося три влучання, зокрема артилерії та «градів». В результаті пожежею були пошкоджені склади хімікатів, а також дахи виробничих цехів. Попри це компанія продовжує розвиватися: у січні 2025 року стартувало виробництво синтепону, у квітні почала роботу лінія ламінування тканин.

Група компаній «Текстиль-Контакт» заснована у 1995 році. До групи входять девʼять підприємств у семи регіонах України.

«Текстиль-Контакт» орієнтована на роботу під замовлення та на оптовий продаж, реалізує свою продукцію у чотирьох гіпермаркетах «Тканини» та шоу-румі в Києві. Співвласник групи компаній – Олександр Соколовський. У 2024 році виторг «ТК-Домашній текстиль» упав на 42%, до 874 млн грн, свідчать дані YouControl.