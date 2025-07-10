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Зворотня релокація. «Текстиль Контакт» почав випускати нову продукцію, яка раніше в Україні не вироблялась (фото)

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Підприємство «ТК ДТ-Чернігів» (група Текстиль Контакт) ввело в експлуатацію 25% обладнання польської текстильної фабрики MPM Zakład Specjalistyczny, релокованої в Україну. На повну потужність у Чернігові запрацювали верстати для цифрового друку на постільній білизні шириною 260 см. Раніше в Україні така продукція не випускалась, розповів заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

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Деталі

  • Обсяг інвестицій компанії «ТК Домашній текстиль» у запуск обладнання релокованої польської фабрики в Чернігові за останній рік склав близько 7 млн грн. У купівлю обладнання збанкрутілого польського заводу українська компанія вклала €1,4 млн. 
  • Решту 75% обладнання планується ввести в експлуатацію у 2026 році. За словами Кисилевського, монтаж обладнання ускладнює відмова європейських спеціалістів приїжджати у прикордонний регіон для пуско-налагоджувальних робіт.
Зворотня релокація. «Текстиль Контакт» почав випускати нову продукцію, яка раніше в Україні не вироблялась (фото) /Фото 1

Виробництво групи "Текстиль Контанкт" у Чернігові. Фото зі сторінки у Facebook Дмитра Кисилевського

Зворотня релокація. «Текстиль Контакт» почав випускати нову продукцію, яка раніше в Україні не вироблялась (фото) /Фото 2

Виробництво групи "Текстиль Контанкт" у Чернігові. Фото зі сторінки у Facebook Дмитра Кисилевського

Зворотня релокація. «Текстиль Контакт» почав випускати нову продукцію, яка раніше в Україні не вироблялась (фото) /Фото 3

Виробництво групи "Текстиль Контанкт" у Чернігові. Фото зі сторінки у Facebook Дмитра Кисилевського

Зворотня релокація. «Текстиль Контакт» почав випускати нову продукцію, яка раніше в Україні не вироблялась (фото) /Фото 4

Виробництво групи "Текстиль Контанкт" у Чернігові. Фото зі сторінки у Facebook Дмитра Кисилевського

Народний депутат Дмитро Кисилевський

Виробництво групи "Текстиль Контанкт" у Чернігові. Фото зі сторінки у Facebook Дмитра Кисилевського Фото Народний депутат Дмитро Кисилевський

Зворотня релокація. «Текстиль Контакт» почав випускати нову продукцію, яка раніше в Україні не вироблялась (фото) /Фото 5

Виробництво групи "Текстиль Контанкт" у Чернігові. Фото зі сторінки у Facebook Дмитра Кисилевського

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  • «Унікальний проєкт «зворотної релокації» – чергове свідчення стійкості українських промисловців, яка вражає світ», – написав Кисилевський.

Контекст

На початку російського вторгнення в Україну у завод «ТК ДТ-Чернігів» відбулося три влучання, зокрема артилерії та «градів». В результаті пожежею були пошкоджені склади хімікатів, а також дахи виробничих цехів. Попри це компанія продовжує розвиватися: у січні 2025 року стартувало виробництво синтепону, у квітні почала роботу лінія ламінування тканин.

Група компаній «Текстиль-Контакт» заснована у 1995 році. До групи входять девʼять підприємств у семи регіонах України. 

«Текстиль-Контакт» орієнтована на роботу під замовлення та на оптовий продаж, реалізує свою продукцію у чотирьох гіпермаркетах «Тканини» та шоу-румі в Києві. Співвласник групи компаній – Олександр Соколовський. У 2024 році виторг «ТК-Домашній текстиль» упав на 42%, до 874 млн грн, свідчать дані YouControl. 

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