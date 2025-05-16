«Торговельний безвіз». Уряд розраховує на перехідний період після 5 червня

Уряд України веде активні перемовини з Єврокомісією про можливість запровадження перехідного режиму безвізової торгівлі після 5 червня, коли спливає термін дії автономних торговельних преференцій ЄС для українського експорту. Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль на «Годині уряду» у Верховній Раді 16 травня.

Деталі

Уряд розраховує до 5 червня домовитися про перехідний механізм, який дозволить зберегти режим вільної торгівлі з ЄС до завершення переговорів і внесення змін до статті 29-4 угоди про асоціацію, сказав Шмигаль.

Минулого року Україна та Єврокомісія погодили, що торговельні преференції для України мають бути закріплені в оновленій редакції угоди про асоціацію на весь період її дії, нагадав премʼєр. Відтоді, за його словами, тривають переговори з цього питання, і Єврокомісія вже розпочала відповідну роботу.

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Контекст

ЄС готується різко скоротити безмитний доступ для українського експорту, що може завдати удару по економіці України вже у червні. Як повідомляла FT, причина – тиск з боку Польщі та інших країн ЄС, які хочуть захистити власних фермерів напередодні виборів.

Автономні торговельні заходи (ATM) ЄС запровадив у 2022 році на підтримку українського бізнесу після повномасштабного вторгнення РФ.

13 травня 2024-го Рада ЄC схвалила продовження тимчасових заходів лібералізації торгівлі для України ще на рік, до 5 червня 2025 року. Одночасно рішенням передбачено застосування механізму екстреного гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів у разі, якщо імпорт цих продуктів у 2024-му перевищить середні обсяги імпорту, зафіксовані в другій половині 2021 року та протягом усього 2022-го та 2023-го років.

За оцінками уряду України, повернення до довоєнних умов торгівлі може коштувати економіці країни €3,5 млрд щороку.

Бізнес закликав Єврокомісію продовжити «торговельний безвіз» з Україною, оскільки його скасування може мати відчутні негативні наслідки.