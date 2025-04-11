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«Припинення діяльності або закриття». Бізнес просить Єврокомісію продовжити «торговельний безвіз» із Україною

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

2 хв читання

Європейська Бізнес Асоціація (ЕВА) звернулася до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і єврокомісарів із закликом продовжити режим безбар’єрної торгівлі з ЄС для України, йдеться у заяві ЕВА 11 квітня. Бізнес-спільнота наголошує, що скасування автономних торговельних заходів може мати відчутні негативні наслідки для України.

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Ключові факти

  • Автономні торговельні заходи ЄС відіграли важливу роль у підтримці діяльності українських експортерів, нагадують підприємці.
  • Зокрема, зернова галузь України стикається з безпрецедентними труднощами, а автономні торговельні заходи ЄС дають змогу швидко адаптуватися до перебоїв у логістиці та змін у транспортних маршрутах, що є особливо важливим в умовах, коли звичні ланцюги постачання можуть бути порушені бойовими діями. 
  • «Тому продовження дії «торговельного безвізу» є надзвичайно важливим для українського зернового сектору», – зазначає ЕВА.
  • Невизначеність щодо правил торгівлі між Україною та ЄС після 5 червня «ускладнює стратегічне планування, ставить під ризик укладення комерційних угод і перешкоджає безперервності бізнес-операцій», наголошує асоціація.
  • «Для деяких членських компаній асоціації скасування «торговельного безвізу» може означати припинення діяльності або навіть закриття підприємств. Це зрештою може поставити під загрозу доступність базових продуктів для споживачів і продовольчу безпеку на регіональному та глобальному рівнях», – йдеться у заяві.
  • У зв’язку з цим ЕВА в офіційному листі закликала Європейську комісію вжити необхідних заходів для продовження безбар’єрної торгівлі після 5 червня 2025 року. 
  • «Це рішення є критично важливим для підтримки українського аграрного сектору та забезпечення економічної стійкості України для її подальшої інтеграції до європейського торговельного простору», – йдеться у повідомленні.

Контекст

ЄС запровадив пільговий режим для України з 4 червня 2022 року, його продовжили в 2023-му. Через протести фермерів Брюссель у 2023 році тимчасово обмежував постачання з України деяких видів агропродукції. Окремі країни, зокрема Польща, Словаччина та Угорщина, оголосили про односторонні обмеження на імпорт українського зерна. 

13 травня 2024-го Рада ЄC схвалила продовження тимчасових заходів лібералізації торгівлі для України ще на рік, до 5 червня 2025 року. Одночасно рішенням передбачено застосування механізму екстреного гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів у випадку, якщо імпорт цих продуктів у 2024-му перевищить середні обсяги імпорту, зафіксовані у другій половині 2021 року та протягом усього 2022-го та 2023 років.

Нова схема вільної торгівлі, що діє з 6 червня 2024-го, включає автоматичний захисний механізм, призначений для захисту конкретних внутрішніх секторів (яйця, птиця, цукор, овес, кукурудза, крупа і мед) від збільшення імпорту внаслідок скасування квот і тарифів.

У 2025 році Україна застерігала, що закінчення терміну дії безмитної торгівлі з Європейським Союзом 5 червня може завдати «серйозної шкоди» її економіці. Втрата доходів від експорту може стати ударом для України на тлі невизначеності з військовою допомогою США.

ЄП із посиланням на джерело писала, що Європейський Союз не планує нові торговельні преференції для України після завершення дії чинного механізму лібералізації після 5 червня 2025 року.

Україна найближчими тижнями посилить діалог із європейськими союзниками щодо «торговельного безвізу», заявив 11 квітня премʼєр-міністр Денис Шмигаль. «Хочемо внести зміни в угоду про асоціацію, що дасть можливість українській продукції і надалі потрапляти на європейський ринок без вагомих обмежень», – сказав він на засіданні уряду.

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