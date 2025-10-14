Після звільнення останніх ізраїльських заручників з Гази президент США Дональд Трамп заявив про завершення війни між Ізраїлем і ХАМАС, що тривала два роки. Водночас Ізраїль відпустив понад 1900 палестинських в’язнів, а у Єгипті Трамп провів саміт із лідерами мусульманських і європейських країн щодо майбутнього Гази, пише Reuters.
Деталі
- 13 жовтня ХАМАС передав Міжнародному комітету Червоного Хреста останніх 20 живих ізраїльських заручників, захоплених під час атак 7 жовтня 2023 року. Тисячі людей у Тель-Авіві зустрічали звільнених з оплесками та сльозами.
- Водночас у Газі палестинці святкували повернення майже 2000 ув’язнених, яких Ізраїль звільнив у межах домовленостей про припинення вогню.
- «Небо спокійне, зброя мовчить, і сонце сходить над Святою Землею, яка нарешті у мирі», – заявив Трамп, виступаючи у Кнесеті. За його словами, «довгий нічний кошмар» для обох народів завершено.
- Мирну угоду, що передбачає обмін заручників і в’язнів, а також припинення бойових дій, було укладено за посередництва США, Єгипту, Катару та Туреччини.
- Трамп провів у Шарм-еш-Шейху саміт за участі понад 20 світових лідерів, під час якого сторони підписали документ про підтримку миру в Газі та спільні зобов’язання щодо її відбудови.
- Втім, попереду залишаються серйозні виклики. Питання управління Газою, роль палестинської влади, майбутнє ХАМАС і процес роззброєння бойовиків залишаються невирішеними. Ізраїльська армія повідомила, що ще не знайдено рештки 26 заручників, і доля двох залишається невідомою.
- За даними влади Гази, за час війни загинули близько 68 000 палестинців, а значна частина території перетворилася на руїни. Гуманітарні організації закликають до термінового постачання продовольства, палива та ліків, щоб уникнути голоду.
Контекст
Війна між Ізраїлем і ХАМАС, що почалася після нападів 7 жовтня 2023 року, тривала два роки й радикально змінила ситуацію на Близькому Сході. Під час конфлікту Ізраїль завдав масштабних ударів по Ірану, «Хезболлі» в Лівані та хуситах у Ємені.
Трамп, який представив свій «мирний план» як основу для ширшої регіональної угоди, заявив, що очікує нових учасників «Авраамових угод» і навіть натякнув на можливість майбутньої домовленості між Ізраїлем та Іраном.
