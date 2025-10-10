Перемир’я в Газі стало першим проривом у домовленостях між Ізраїлем і ХАМАС , але до миру ще далеко. Попри відведення військ і звільнення перших заручників, домовленість відкрила не лише шлях до гуманітарної допомоги, а й низку запитань: хто контролюватиме Газу, хто заплатить за її відбудову та чи зможуть США втримати сторони від нового вибуху насильства. Головне з матеріалів Bloomberg , Reuters та FT .

Після дворічної війни, яка почалася з атаки ХАМАС 7 жовтня 2023-го, ізраїльський уряд схвалив перший етап угоди про припинення вогню та обмін заручників, посередником у якій виступили Сполучені Штати.

Попри поодинокі обстріли, ізраїльські сили виходять із частини районів Гази, зберігаючи контроль над більш ніж половиною анклаву. Перший етап включає звільнення 48 ізраїльських заручників в обмін на близько 2000 палестинських в’язнів, пише FT, а серед них є 250 засуджених довічно.

США, Єгипет, Катар і Туреччина виступили посередниками, а Вашингтон оголосив про відправку 200 військових у стабілізаційну місію за межами Сектору. На тлі перемир’я фіксують масштабні руйнування в містах Рафасі та Хан-Юнісі, переповнені гуманітарні зони й брак продовольства.

Палестинці зібралися в таборі біженців Нусейрат, щоб відсвяткувати оголошення угоди про припинення вогню в Газі, 9 жовтня 2025 року. Фото Getty Images

Нові виклики перемир’я

Нинішнє перемир’я – лише перший крок у багаторівневому двадцятиетапному плані Дональда Трампа, який має перетворити тимчасову паузу на стабільний мир. Подальші етапи передбачають роззброєння ХАМАС, розгортання міжнародних сил стабілізації і поступове виведення ізраїльських військ із сектору, але ці пункти поки не узгоджені. Премʼєр-міністр Беньямін Нетаньягу, за даними FT, погодився лише на обмін заручників і в’язнів, тоді як питання роззброєння, управління Газою та політичного майбутнього палестинських територій залишаються відкритими.

Вирішальним чинником стане участь США та союзників. Головне навантаження ляже на фінансування відбудови: за оцінкою Світового банку, відновлення зруйнованих територій може коштувати близько $53 млрд, а Ізраїль досі блокує значну частину податкових надходжень, які є основним джерелом фінансування Палестинської адміністрації, пише Bloomberg.

Другим критичним викликом стане управління Газою після війни. План Трампа не визначає, хто саме має контролювати територію після відходу Ізраїлю: Палестинська адміністрація, міжнародна адміністрація чи нова структура без участі ХАМАС. Саме ця невизначеність – головна політична міна сповільненої дії. Без узгодженого механізму управління й безпеки навіть короткострокове перемир’я може швидко зруйнуватися, наголошують аналітики, додає Bloomberg.

Нестабільність миру

Ризики також зростають через внутрішню динаміку ізраїльської політики. Усередині коаліції Нетаньягу існує спротив будь-яким домовленостям із ХАМАС. Частина урядовців вважає угоду поступкою терористам, а сам прем’єр перебуває під тиском як міжнародних союзників, так і правого електорату, пише Reuters. На цьому тлі будь-яка ескалація або спроба ХАМАС відновити боєздатність може стати приводом для повернення Ізраїлю до активних бойових дій.

На площі Заручників у Тель-Авіві святкують припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАСом. Фото Getty Images

Гуманітарна ситуація залишається ще одним фактором нестабільності. Майже всі 2,2 млн мешканців Гази нині переміщені, сотні тисяч живуть у таборах без належного доступу до їжі, води, медицини чи електрики, додає Bloomberg. Будь-які затримки в доставці допомоги або нові обмеження з боку Ізраїлю можуть спричинити вибух соціальної напруги та новий виток насильства.

«Тепер питання полягає в тому, чи це буде просто пауза у бойових діях, чи повне припинення вогню, – каже Bloomberg старший науковий співробітник неурядової Ради з питань Близького Сходу Муаїн Раббані. – Якщо це припинення вогню, чи буде воно використане для розвʼязання політичних причин конфлікту, чи ми просто повернемося до ситуації 6 жовтня 2023 року, коли всі передумови для нової кризи, нового вибуху, залишаються?»