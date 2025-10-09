Ізраїль та палестинське угруповання ХАМАС уклали угоду про припинення вогню, звільнення ізраїльських заручників в обмін на палестинських в’язнів. Про це пише Reuters 9 жовтня. Це перший етап ініціативи президента США Дональда Трампа, спрямованої на припинення війни в секторі Газа.

Деталі

Представники обох сторін підтвердили підписання угоди після непрямих переговорів у єгипетському курортному місті Шарм-ель-Шейх, пише видання. Згідно з угодою, бойові дії припиняються, Ізраїль частково виведе війська з Гази, а ХАМАС звільнить усіх заручників, захоплених під час атаки, що спровокувала війну. Натомість Ізраїль звільнить сотні палестинських в’язнів.

До Гази також дозволять в’їзд автоколонам із продовольством і медичною допомогою для підтримки цивільного населення, сотні тисяч якого перебувають у наметах після того, як ізраїльські сили зруйнували їхні будинки та цілі міста.

Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу повідомив, що припинення вогню набуде чинності після ратифікації угоди урядом, який збереться на повне засідання після наради вузького кабінету безпеки пізніше у четвер.

Однак список в’язнів, які мають бути звільнені, ще не остаточно узгоджено, пише Reuters. ХАМАС домагається звільнення кількох відомих палестинських ув’язнених, а також сотень осіб, затриманих під час ізраїльської операції. Подальші кроки 20-пунктового плану Трампа, зокрема питання управління зруйнованим сектором Газа після завершення бойових дій і майбутнє ХАМАС, який відкидає вимоги Ізраїлю щодо роззброєння, ще не обговорювалися.

Контекст

29 вересня президент США Дональд Трамп провів у Вашингтоні зустріч із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Під час переговорів Трамп представив 20-пунктовий план припинення вогню в секторі Газа.

Трамп також звернувся до терористичної організації ХАМАС із «останнім попередженням», встановивши чіткий дедлайн для прийняття його мирного плану щодо Гази.

Зрештою, ХАМАС погодився звільнити всіх ізраїльських заручників, утримуваних із 7 жовтня 2023 року, а також передати тіла загиблих відповідно до умов мирного плану Трампа. Угруповання також дало згоду на виконання низки інших пунктів плану.

У відповідь президент США закликав Ізраїль негайно припинити військові удари по сектору Газа. Канцелярія прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу повідомила, що країна розпочинає негайну реалізацію першого етапу плану Трампа, який передбачає звільнення всіх заручників. За даними ХАМАС, наразі відомо про «приблизно 20 живих заручників».