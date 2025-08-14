Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає пакет економічних пропозицій для Володимира Путіна, який може включати доступ до природних ресурсів Аляски, родовищ рідкісноземельних металів на окупованих територіях України та часткове зняття санкцій із російської авіаційної галузі. Мета – стимулювати Кремль погодитися на припинення війни. Про це пише The Telegraph із посиланням на джерела.

Деталі

Пропозиції Трампа передбачають відкриття для Росії можливостей розробки рідкісноземельних металів, зокрема літію, в українських регіонах, що зараз контролюються РФ. Україна володіє близько 10% світових запасів цього металу, важливого для виробництва батарей. США вже мають угоду з Києвом щодо розробки таких ресурсів, але співпраця з Росією могла б пришвидшити видобуток, зазначило видання.

Ще один елемент пакету – зняття частини обмежень на експорт запчастин і обладнання для російських авіакомпаній. Після 2022 року західні санкції відрізали РФ від критично важливих деталей, через що до 30% парку західних літаків у країні можуть бути виведені з експлуатації у найближчі п’ять років. Відновлення доступу до американських компонентів могло б принести вигоду і Boeing, і російським перевізникам.

Крім того, Трамп нібито готовий запропонувати Росії участь у розробці значних запасів нафти й газу в районі Берингової протоки, де Аляска і РФ розділені лише трьома милями. Регіон містить близько 13% світових запасів нафти та має стратегічне значення для Арктики, де видобувається 80% російського газу.

Контекст

Пакет пропозицій розробляється на тлі підготовки зустрічі Трампа і Путіна в Анкориджі. Білий дім називає її «розвідувальною» та наголошує, що мета президента – досягнення повного і всеосяжного припинення вогню.

Європейські лідери обережно оцінюють можливі економічні стимули, наголошуючи, що вони не повинні виглядати як «нагорода» для Кремля.

Головною темою зустрічі між Трампом і Путіним на Алясці має стати негайне припинення вогню, заявив 13 серпня президент України Володимир Зеленський в Берліні на брифінгу разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Напередодні Зеленський, європейські лідери та президент США обговорили п’ять пунктів перед зустріччю Трампа і Путіна: