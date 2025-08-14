Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает пакет экономических предложений для Владимира Путина, который может включать доступ к природным ресурсам Аляски, месторождениям редкоземельных металлов на оккупированных территориях Украины и частичное снятие санкций с российской авиационной отрасли. Цель – стимулировать Кремль согласиться на прекращение войны. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.
Подробности
- Предложения Трампа предполагают открытие для России возможностей разработки редкоземельных металлов, в частности лития, в украинских регионах, которые сейчас контролирует РФ. Украина владеет около 10% мировых запасов этого металла, важного для производства батарей. США уже договорились с Киевом о разработке таких ресурсов, но сотрудничество с Россией могло бы ускорить добычу, отметило издание.
- Еще один элемент пакета – снятие части ограничений на экспорт запчастей и оборудования для российских авиакомпаний. После 2022 года западные санкции отрезали РФ от критически важных деталей, из-за чего до 30% парка западных самолетов в стране могут быть выведены из строя в ближайшие пять лет. Восстановление доступа к американским компонентам могло бы принести выгоду и Boeing, и российским перевозчикам.
- Кроме того, Трамп якобы готов предложить России участие в разработке значительных запасов нефти и газа в районе Берингового пролива, где Аляска и РФ разделены лишь тремя милями. Регион содержит около 13% мировых запасов нефти и имеет стратегическое значение для Арктики, где добывается 80% российского газа.
Контекст
Пакет предложений разрабатывается на фоне подготовки встречи Трампа и Путина в Анкоридже. Белый дом называет ее «разведывательной» и подчеркивает, что цель президента – достижение полного и всеобъемлющего прекращения огня.
Европейские лидеры осторожно оценивают возможные экономические стимулы, отмечая, что они не должны выглядеть как «награда» Кремлю.
Главной темой встречи между Трампом и Путиным на Аляске должно стать немедленное прекращение огня, заявил 13 августа президент Украины Владимир Зеленский в Берлине на брифинге вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Накануне Зеленский, европейские лидеры и президент США обсудили пять пунктов перед встречей Трампа и Путина:
- Украина должна присутствовать за столом переговоров, если состоится следующая встреча.
- Правильная последовательность действий: сперва перемирие, которое должно быть в самом начале процесса.
- Возможна рамочная сделка как следующий шаг после перемирия.
- Украина готова обсуждать территориальные вопросы, но исходной позицией является линия столкновения; юридическое признание оккупированных территорий не рассматривается.
- Надежные гарантии безопасности для Украины как обязательное условие.
