Нові санкції США проти російського енергосектору – наймасштабніші від початку вторгнення в Україну та за президентства Дональда Трампа. Що вони обмежують, крім діяльності «Роснафти» та «Лукойлу», та як вже впливають не лише на Росію, а й її союзників? Головне з матеріалу WSJ

Вашингтон запровадив найжорсткіші санкції проти російського енергетичного сектору з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Президент США Дональд Трамп оголосив про блокувальні обмеження щодо двох найбільших нафтових компаній Росії – «Роснафти» та «Лукойлу», а також майже трьох десятків їхніх дочірніх структур.

Ці заходи відтепер відрізають компанії від доларової системи та міжнародних фінансових ринків. Реакція ринку була миттєвою – ф’ючерси на нафту марки Brent підскочили на 3,3%, досягнувши максимумів за кілька тижнів.

Посилений тиск на Росію

Рішення Трампа стало першим випадком повного блокування російських енергетичних гігантів під час його другого президентського терміну. Ці санкції – частина стратегії тиску на Москву для досягнення припинення вогню в Україні, каже міністр фінансів США Скотт Бессент.

«Настав час зупинити вбивства і домогтися негайного припинення вогню», – сказав він, наголосивши, що Мінфін готовий посилювати тиск, якщо Росія не піде на переговори.

Сам Трамп пояснив, що діє після тривалого періоду очікування від Росії поступок: «Я просто відчув, що час настав. Ми чекали довго».

Держсекретар США Марко Рубіо, який перебував з візитом на Близькому Сході, підкреслив, що Вашингтон «все ще відкритий до перемовин із Москвою», але не може нескінченно чекати.

«Президент неодноразово повторював останніми місяцями, що рано чи пізно доведеться діяти, якщо не буде прогресу в мирних переговорах. Настав день, коли він вирішив діяти», – заявив Рубіо. Рішення ухвалили після зустрічі Трампа з генсеком НАТО Марком Рютте у Вашингтоні.

Нові американські санкції не лише обмежують діяльність «Роснафти» та «Лукойлу», а й попереджають іноземні компанії про ризики вторинних санкцій.

Як пояснив WSJ колишній посадовець Держдепартаменту Едді Фішман, «китайський банк, нафтовий трейдер з ОАЕ чи індійський нафтопереробний завод – якщо вони матимуть справи з цими російськими компаніями, їх також можуть покарати санкціями США». Вашингтон поширює відповідальність на глобальний ланцюг торгівлі російською нафтою, щоб мінімізувати прибутки Росії від енергоресурсів.

Білий дім все ще відкритий до переговорів із Росією, каже держсекретар США Марко Рубіо. Фото Getty Images

ЄС підтримує санкції

Європейський Союз синхронізує свої кроки з американськими. У липні 2025-го ЄС заборонив фінансові операції з індійським НПЗ, який був одним із головних клієнтів «Роснафти», а ухвалений 19-й пакет санкцій передбачає повну заборону на транзакції з компанією. Велика Британія теж приєдналася до санкцій, запровадивши обмеження проти «Лукойлу» та «Роснафти», але зберегла винятки для певних іноземних інвестицій, зокрема в каспійському родовищі Шах-Деніз.

У межах 19-го санкційного пакета ЄС підготувала нові обмеження на імпорт російського скрапленого газу, що набудуть чинності 2026 року. Брюссель також розширює перелік суден «тіньового флоту», який допомагає Москві обходити санкції: у «чорний список» внесуть ще 117 танкерів, які перевозять російську нафту.

Під санкції потраплять 12 компаній із Гонконгу, Китаю та кілька індійських фірм, що допомагають підтримувати російську економіку.

Нафтобаза російської енергетичної корпорації «Лукойл» у Нідер-Овер-Хембеку, Брюссель, Бельгія. Фото Getty Images

Європейські санкції торкнуться і китайських партнерів Росії. Дипломати кажуть, що нові обмеження передбачають заходи проти двох китайських нафтопереробних заводів і одного трейдера, які сприяли торгівлі російською нафтою.

ЄС також планує розширити санкції проти російських банків і обмежити пересування дипломатів РФ у межах блоку. Лідери ЄС також готуються схвалити план спрямування Україні $200 млрд, отриманих із заморожених російських активів, щоб профінансувати озброєння ЗСУ протягом двох років.

Новий санкційний фронт, який відкрили США, ЄС і Велика Британія, означає перехід до політики максимального тиску на Росію.

«Військова машина Росії зазнає потужного удару, – каже WSJ експертка Atlantic Council Кім Донован. – Вони вже мають труднощі з фінансуванням уряду й армії. Це ще більше обмежить їхні можливості продовжувати війну в Україні».