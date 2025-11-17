Президент США Дональд Трамп назвал приемлемым для себя предложенный в Сенате законопроект, предусматривающий введение жестких санкций против любой страны, ведущей бизнес с Россией. Об этом пишет Bloomberg 17 ноября.

Подробности

Республиканская партия работает над законопроектом, позволяющим президенту вводить пошлины до 500% на импорт из стран, покупающих российские энергоносители и активно не поддерживающих Украину. Это, в частности, касается крупных потребителей российской энергии, таких как Китай и Индия.

«Республиканцы вносят законодательство, предусматривающее очень жесткие санкции против любой страны, ведущей бизнес с Россией», – сказал Трамп журналистам перед вылетом из Флориды в Белый дом в воскресенье. Он добавил, что такой законопроект будет «приемлемым для меня», что является самым сильным сигналом о поддержке многомесячных усилий по ограничению финансирования Москвы.

«Мы можем добавить туда и Иран», – отметил Трамп, не вдаваясь в детали.

Контекст

Двухпартийный законопроект о вторичных санкциях против России, авторами которого стали республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь, был представлен весной 2025 года. Он предусматривает пошлины в размере 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ или уран. Кроме того, вводятся санкции против любой страны, приобретающей уран из России. Законопроект поддержали более 80 сенаторов из 100.

Один из соавторов законопроекта Линдси Грэм летом намекал, что Трамп готов его поддержать, и документ будет рассмотрен после перерыва в работе Сената. Однако в августе состоялась встреча Трампа с Путиным на Аляске, а впоследствии Сенат, как сообщал Bloomberg, «поставил на паузу» рассмотрение законопроекта по меньшей мере до встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште, которая в итоге была отменена.