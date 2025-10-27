Дональд Трамп запровадив перші санкції проти Росії, а Україна готує енергетичне партнерство зі США. Як будується стратегічний альянс з Америкою в нову політичну епоху Сполучених Штатів? Інтерв’ю з Ольгою Стефанішиною

Після повернення до влади Дональд Трамп чітко визначив свою мету – завершити російсько-українську війну. Відтоді його адміністрація пройшла великий шлях: від сварки із президентом Володимиром Зеленським у Білому домі до мінеральної угоди з Україною та санкцій проти нафтових гігантів Росії.

Україна тим часом змінила посла у США. Після чотирьох років каденції Оксану Маркарову цього вересня змінила Ольга Стефанішина, колишня віцепремʼєрка з євроінтеграції та ексміністерка юстиції.

Як Україна будує стратегічний альянс зі США в епоху Трампа? Та що може змінити позицію Америки в переговорах з РФ з медіаторської на союзницьку? Керівник проєкту Forbes Ukraine Володимир Федорін поговорив про це зі Стефанішиною у її першому публічному інтерв’ю на посаді посла в США під час конференції Forbes «Енергія бізнесу».

Розмову скорочено та відредаговано для зрозумілості.