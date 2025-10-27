Підписка від 49 грн
«Санкції проти нафтових гігантів Росії – це початок». Як Україна будує стратегічний альянс зі США? Перше інтерв’ю Ольги Стефанішиної на посаді посла у Вашингтоні

Володимир Федорін /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Володимир Федорін
Forbes
Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

6 хв читання

Трамп запровадив санкції проти Росії, на порозі - нові угоди з Україною. Ольга Стефанішина дала перше інтерв'ю на посаді посла в США /Артем Галкін для Forbes Ukraine

27 серпня 2025 року Ольгу Стефанішину офіційно призначили послом України у США. Фото Артем Галкін для Forbes Ukraine

Дональд Трамп запровадив перші санкції проти Росії, а Україна готує енергетичне партнерство зі США. Як будується стратегічний альянс з Америкою в нову політичну епоху Сполучених Штатів? Інтерв’ю з Ольгою Стефанішиною

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Після повернення до влади Дональд Трамп чітко визначив свою мету – завершити російсько-українську війну. Відтоді його адміністрація пройшла великий шлях: від сварки із президентом Володимиром Зеленським у Білому домі до мінеральної угоди з Україною та санкцій проти нафтових гігантів Росії.

Україна тим часом змінила посла у США. Після чотирьох років каденції Оксану Маркарову цього вересня змінила Ольга Стефанішина, колишня віцепремʼєрка з євроінтеграції та ексміністерка юстиції.

Як Україна будує стратегічний альянс зі США в епоху Трампа? Та що може змінити позицію Америки в переговорах з РФ з медіаторської на союзницьку? Керівник проєкту Forbes Ukraine Володимир Федорін поговорив про це зі Стефанішиною у її першому публічному інтерв’ю на посаді посла в США під час конференції Forbes «Енергія бізнесу».

Розмову скорочено та відредаговано для зрозумілості.

Пані посол України в США Ольга Стефанішина /Фото Forbes Ukraine

Пані посол України в США Ольга Стефанішина та керівник проєкту Forbes Ukraine Володимир Федорін під час інтерв'ю на конференції Енергія бізнесу від Forbes Ukraine 24 жовтня 2025 року. Фото Фото Forbes Ukraine

