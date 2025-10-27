Грецькі судновласники, які забезпечують близько третини експорту російської нафти із західних портів, різко скоротили співпрацю з російськими нафтовими компаніями через нові санкції адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомляє російське видання The Moscow Times .

Деталі

За оцінками Інституту Брукінгса, грецькі танкери щомісяця вивозили від 10 до 20 млн барелів російської нафти. Наприкінці жовтня їхня частка на ринку впала до мінімуму. Тепер транспортуванням російської нафти сорту Urals переважно займаються судна так званого «тіньового флоту», пише Reuters із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Після посилення санкцій фрахтові ставки помітно зросли. Перевезення однієї партії Urals із портів Приморськ і Усть-Луга до Індії тепер коштує понад $8 млн – проти $7 млн на початку місяця. Деякі перевізники підняли ціни до $10 млн за рейс.

За даними фінського аналітичного центру CREA, приблизно половину російської нафти перевозить саме «тіньовий флот». Решта припадає на судна, що належать або застраховані компаніями з країн G7 – переважно грецькими. Вони продовжують співпрацювати з росіянами лише за умови дотримання «цінової стелі», яка наразі становить $47,6 за барель, пояснює директор енергетичних програм Інституту енергетики та фінансів Олексій Громов.

На думку експерта, головна проблема нових санкцій полягає в блокуванні розрахунків у доларах США. «Основний удар припадає на Індію, адже з Китаєм розрахунки вже давно ведуться в національних валютах – юанях і рублях. З Індією ж домовитися не вдалося: нас не влаштовують умови оплати в рупіях, тому поставки здебільшого оплачуються у доларах і дирхамах», – зазначив Громов.

Він нагадав, що під аналогічні санкції раніше потрапили «Газпром нефть» і «Сургутнефтегаз», після чого ці компанії практично повністю переорієнтували свій експорт на китайський ринок.

Контекст

Напередодні Міністерство фінансів США, синхронно з Європейським Союзом, оголосило про запровадження санкцій щодо двох провідних російських нафтових гігантів – «Лукойлу» та «Роснафти». Обмеження стосуються не лише самих компаній, а й 34 їхніх дочірніх підприємств. Контрагентам цих юридичних осіб надано місячний термін для припинення операцій, інакше їм загрожуватимуть вторинні санкції з боку США.

Основними імпортерами російської нафти за цінами, що перевищують встановлений Заходом ліміт, традиційно були Китай та Індія.

15 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив, що премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його в намірі припинити імпорт російської нафти.

Пізніше Bloomberg зазначив, що це твердження стало несподіванкою для найбільших нафтових компаній Індії, а речник МЗС Індії заявив, що не може підтвердити факт розмови між Трампом і Моді.

17 жовтня Reuters, посилаючись на представника Білого дому, повідомив, що індійські НПЗ уже скоротили закупівлі російської нафти на 50%, хоча з індійського боку цю інформацію досі не підтвердили офіційно.