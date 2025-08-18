Президент США Дональд Трамп назвав понеділок «великим днем» для Білого дому, наголосивши, що ще ніколи так багато європейських лідерів не відвідували його одночасно. Про це написав він у Truth Social. Він додав, що президент України Володимир Зеленський може миттєво припинити війну з Росією, якщо захоче, або ж продовжувати конфлікт.

Деталі

«Завтра великий день у Білому домі. Для мене велика честь приймати їх!!!» – написав Трамп.

Трамп висловив свою позицію щодо війни в Україні, заявивши: «Президент України Зеленський може закінчити війну з Росією майже миттєво, якщо захоче, або може продовжувати воювати. Жодного повернення Криму, який віддав Обама (12 років тому, без єдиного пострілу!), і жодного вступу України до НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються».

Президент Володимир Зеленський повідомив, що прибув до Вашингтона для зустрічі з Трампом та європейськими лідерами. Про це він повідомив у соцмережах, подякувавши Трампу за запрошення.

«Ми прагнемо швидкого й тривалого миру, а не такого, як після втрати Криму та частини Донбасу, що Путін використав для нового нападу. «Безпекові гарантії» 1994 року не спрацювали, але після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків, борючись за свою незалежність», – заявив Зеленський.

Він зазначив успіхи українських сил на Донеччині та Сумщині й висловив упевненість у захисті України за підтримки США та європейських партнерів. «Росія, яка почала цю війну, має її закінчити. Сподіваюся, наша спільна сила забезпечить справжній мир», – додав президент.

Двостороння зустріч Трампа із Зеленським відбудеться у Вашингтоні, запланована на 20:15 за київським часом та триватиме годину, пише Roll Call. Після цього о 22:00 розпочнеться багатостороння зустріч за участі лідерів Європи.

Контекст

Напередодні свою участь у переговорах підтвердили голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Франції Емманюель Макрон, президент Фінляндії Александер Стубб, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

15 серпня Дональд Трамп і Володимир Путін провели тригодинну зустріч у форматі «три на три» на Алясці. Після переговорів лідери виступили з короткими заявами, уникаючи відповідей на запитання журналістів. Жодних конкретних домовленостей щодо припинення вогню в Україні чи пов’язаних питань не було озвучено, хоча обидва позитивно оцінили діалог.

Трамп, після консультацій із Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, наголосив, що сторони прагнуть одразу укласти мирну угоду, а не лише тимчасове перемир’я. Зеленський раніше неодноразово підкреслював необхідність спочатку припинити вогонь, а потім обговорювати умови тривалого миру.

За даними Reuters, Путін висунув вимоги для припинення війни: виведення українських військ із Донбасу, відмова України від вступу до НАТО, зняття санкцій із Росії та визнання Криму російським. Натомість Росія нібито готова повернути окуповані території Сумської та Харківської областей і погодитися на певні гарантії безпеки для України.

Axios повідомляє, що Трамп планує організувати тристоронню зустріч за участі Путіна та Зеленського 22 серпня. Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні зазначила, що Трамп підтримав ідею Італії щодо гарантій безпеки для України, які базуються на 5-й статті НАТО.