Трамп і Путін не досягли угоди на переговорах на Алясці 15 серпня, зізнавався сам президент США. Але вони вже внесли три структурні зміни у російсько-українську війну

Угоди немає, заявив президент США Дональд Трамп після зустрічі з лідером РФ Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня, ключовим фокусом якої був пошук шляху до припинення вогню в Україні. А Путін вчергове зміг уникнути посилення санкцій і мит проти Росії та її торговельних партнерів. Такий сценарій цієї зустрічі аналітична спільнота вважала найбільш імовірним.

Протягом минулих вихідних члени американської адміністрації відкрито говорили, що Україні можливо доведеться поступатись територіями. Ввечері 18 серпня Трамп має особисто проговорити результати переговорів із Путіним на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, генсеком НАТО Марком Рютте та шістьма європейськими лідерами у Білому домі.

Трамп підігріває градус заявою, що це буде «великий день», а Зеленський може «завершити війну майже миттєво».

Що змінила зустріч Трампа з Путіним на Алясці та в якій реальності Зеленський їде з європейцями до Вашингтона? Forbes Ukraine виділив три ключові зміни.