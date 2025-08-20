Постачання нафти нафтопроводом «Дружба» до Угорщини та Словаччини відновлено після удару Сил оборони України по станції «Нікольське» в ніч на 18 серпня. Про це повідомили міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто та міністерка економіки Словаччини Дениса Сакова .

Деталі

Сіярто подякував заступнику міністра енергетики Росії Сорокіну за «оперативний ремонт нафтопроводу» та висловив сподівання, що Україна утримається від подальших ударів по цій критичній інфраструктурі. «Це не наша війна, Угорщина має залишатися осторонь», – заявив угорський міністр.

Сакова зазначила, що постачання нафти до Словаччини наразі відбувається у стандартному режимі. За її словами, найближчими днями міністерство економіки Словаччини уважно моніторитиме ситуацію, щоб оцінити можливий вплив пошкодження інфраструктури на загальний обсяг місячних поставок.

«Сподіваюся, що завдяки швидкому відновленню роботи нафтопроводу «Дружба» наслідки будуть мінімальними», – додала вона.

Контекст

Нафтопровід «Дружба» – один із ключових і найбільших трубопроводів у світі, що забезпечує постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

У ніч на 18 серпня Сили оборони України завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольське» в Тамбовській області Росії, що призвело до повної зупинки роботи трубопроводу. Один день простою коштував Росії $16 млн. Детальніше про атаку читайте тут.

Після інциденту міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну та Євросоюз у намаганні втягнути Будапешт у війну між Росією та Україною. У відповідь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга порадив Угорщині звертатися зі скаргами та погрозами до своїх партнерів у Москві.