Поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию возобновлены после удара Сил обороны Украины по станции «Никольское» в ночь на 18 августа. Об этом сообщили министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто и министр экономики Словакии Дениса Сакова.
Подробности
- Сиярто поблагодарил замминистра энергетики России Сорокина за «оперативный ремонт нефтепровода» и выразил надежду, что Украина воздержится от дальнейших ударов по этой критической инфраструктуре. «Это не наша война, Венгрия должна оставаться в стороне», – заявил венгерский министр.
- Сакова отметила, что поставки нефти в Словакию сейчас проходят в стандартном режиме. По ее словам, в ближайшие дни министерство экономики Словакии будет внимательно мониторить ситуацию, чтобы оценить возможное влияние повреждения инфраструктуры на общий объем месячных поставок.
- «Надеюсь, что благодаря быстрому возобновлению работы нефтепровода «Дружба» последствия будут минимальными», – добавила она.
Контекст
Нефтепровод «Дружба» – один из ключевых и крупнейших трубопроводов в мире, обеспечивающий поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.
В ночь на 18 августа Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперекачивающей станции «Никольское» в Тамбовской области России, что привело к полной остановке работы трубопровода. Один день простоя стоил России $16 млн. Подробнее об атаке читайте здесь.
После инцидента министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто обвинил Украину и Евросоюз в попытке втянуть Будапешт в войну между Россией и Украиной. В ответ министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посоветовал Венгрии обращаться с жалобами и угрозами к своим партнерам в Москве.
