Поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию возобновлены после удара Сил обороны Украины по станции «Никольское» в ночь на 18 августа. Об этом сообщили министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто и министр экономики Словакии Дениса Сакова .

Подробности

Сиярто поблагодарил замминистра энергетики России Сорокина за «оперативный ремонт нефтепровода» и выразил надежду, что Украина воздержится от дальнейших ударов по этой критической инфраструктуре. «Это не наша война, Венгрия должна оставаться в стороне», – заявил венгерский министр.

Сакова отметила, что поставки нефти в Словакию сейчас проходят в стандартном режиме. По ее словам, в ближайшие дни министерство экономики Словакии будет внимательно мониторить ситуацию, чтобы оценить возможное влияние повреждения инфраструктуры на общий объем месячных поставок.

«Надеюсь, что благодаря быстрому возобновлению работы нефтепровода «Дружба» последствия будут минимальными», – добавила она.

Контекст

Нефтепровод «Дружба» – один из ключевых и крупнейших трубопроводов в мире, обеспечивающий поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

В ночь на 18 августа Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперекачивающей станции «Никольское» в Тамбовской области России, что привело к полной остановке работы трубопровода. Один день простоя стоил России $16 млн. Подробнее об атаке читайте здесь.

После инцидента министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто обвинил Украину и Евросоюз в попытке втянуть Будапешт в войну между Россией и Украиной. В ответ министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посоветовал Венгрии обращаться с жалобами и угрозами к своим партнерам в Москве.