Перекачування російської нафти магістральним нафтопроводом «Дружба» повністю зупинилося після українського удару в ніч на 18 серпня. Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Деталі

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє» (Тамбовська область, РФ). У результаті влучання на обʼєкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба» повністю зупинено, йдеться у повідомленні.

Нафтоперекачувальна станція «Нікольскоє» – частина економічної інфраструктури РФ та задіяна у забезпеченні окупаційних військ російського агресора, нагадав Генштаб.

Раніше сьогодні голова МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну в атаці на нафтопровід, що спричинило зупинку поставок нафти до Угорщини. В українському МЗС відповіли: саме Росія розпочала війну і відмовляється її припинити, а Угорщина, попри попередження, зберегла залежність від Москви, заявив міністр Андрій Сибіга.

Контекст

​​Російська нафта через нафтопровід «Дружба» надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.

Раніше найбільшим покупцем російської нафти по «Дружбі» була Німеччина, але поставки в цю країну припинилися на початку 2023 року через санкції, накладені ЄС на північну гілку нафтопроводу.

Влітку минулого року Україна зупинила транзит нафти від російської компанії «Лукойл» до Словаччини та Угорщини. Це сталося після того, як РНБО розширила санкції проти «Лукойлу», додавши, зокрема, заборону на транзит.

Після цього Угорщина та Словаччина отримали тимчасове звільнення від енергетичних санкцій ЄС проти Росії.

У вересні 2024-го угорська енергетична компанія MOL Group досягла угоди, яка забезпечила постачання російської сирої нафти трубопроводом «Дружба», що проходить через Україну.