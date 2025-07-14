Гендиректор Meta Марк Цукерберг має виступити як головний свідок на судовому процесі, який розпочнеться цього тижня. Його та інших топменеджерів звинувачують у тому, що вони керували Facebook як незаконним підприємством, дозволивши збирати дані користувачів без їхньої згоди, пише Reuters .

Деталі

Позов подали акціонери Meta Platforms – компанії, що володіє Facebook, Instagram і WhatsApp. Вони вимагають від Цукерберга, колишньої операційної директорки Шеріл Сандберг та інших ексчленів ради директорів компенсувати понад $8 млрд, які Meta заплатила як штрафи та витрати після скандалу з Cambridge Analytica .

. Серед відповідачів – співзасновник Palantir Technologies Пітер Тіль, венчурний інвестор Марк Андріссен і співзасновник Netflix Рід Гастінґс. Meta як компанія не є відповідачем у справі.

Позов стосується системних порушень угоди з Федеральною торговельною комісією США (FTC), укладеної ще у 2012 році. Згідно з угодою, Facebook зобов’язався захищати персональні дані користувачів. Після витоку даних до Cambridge Analytica в 2018 році FTC оштрафувала Facebook на рекордні $5 млрд.

Судовий процес у Вілмінгтоні (штат Делавер) триватиме вісім днів і пройде без участі присяжних. Основний фокус – дії керівництва компанії на зустрічах ради директорів упродовж минулого десятиліття.

Контекст

Це перший у США судовий розгляд, який стосується провалу наглядової функції директорів у такому масштабі. Позов подали як приватні інвестори, так і великі пенсійні фонди.

На думку експертів, справа може встановити важливий прецедент: суд має визначити, чи дійсно члени ради директорів Meta повністю провалили свій обов’язок контролю. При цьому, за законом штату Делавер, директорів не можна притягнути до відповідальності за невдалі бізнес-рішення, але можна – за порушення закону.

Процес розпочинається на тлі тривалих звинувачень на адресу Meta у зв’язку з конфіденційністю даних користувачів, зокрема, через використання цих даних для навчання штучного інтелекту. Meta заявляє, що з 2019 року інвестувала мільярди доларів у програми з підвищення безпеки приватності.