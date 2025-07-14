Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Цукерберг стане головним свідком у справі на $8 млрд: акціонери звинувачують екстопів Meta у порушенні закону про захист даних

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Гендиректор Meta Марк Цукерберг має виступити як головний свідок на судовому процесі, який розпочнеться цього тижня. Його та інших топменеджерів звинувачують у тому, що вони керували Facebook як незаконним підприємством, дозволивши збирати дані користувачів без їхньої згоди, пише Reuters.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Деталі

  • Позов подали акціонери Meta Platforms – компанії, що володіє Facebook, Instagram і WhatsApp. Вони вимагають від Цукерберга, колишньої операційної директорки Шеріл Сандберг та інших ексчленів ради директорів компенсувати понад $8 млрд, які Meta заплатила як штрафи та витрати після скандалу з Cambridge Analytica.
  • Серед відповідачів – співзасновник Palantir Technologies Пітер Тіль, венчурний інвестор Марк Андріссен і співзасновник Netflix Рід Гастінґс. Meta як компанія не є відповідачем у справі.
  • Позов стосується системних порушень угоди з Федеральною торговельною комісією США (FTC), укладеної ще у 2012 році. Згідно з угодою, Facebook зобов’язався захищати персональні дані користувачів. Після витоку даних до Cambridge Analytica в 2018 році FTC оштрафувала Facebook на рекордні $5 млрд.
  • Судовий процес у Вілмінгтоні (штат Делавер) триватиме вісім днів і пройде без участі присяжних. Основний фокус – дії керівництва компанії на зустрічах ради директорів упродовж минулого десятиліття.

Контекст

Це перший у США судовий розгляд, який стосується провалу наглядової функції директорів у такому масштабі. Позов подали як приватні інвестори, так і великі пенсійні фонди.

На думку експертів, справа може встановити важливий прецедент: суд має визначити, чи дійсно члени ради директорів Meta повністю провалили свій обов’язок контролю. При цьому, за законом штату Делавер, директорів не можна притягнути до відповідальності за невдалі бізнес-рішення, але можна – за порушення закону.

Процес розпочинається на тлі тривалих звинувачень на адресу Meta у зв’язку з конфіденційністю даних користувачів, зокрема, через використання цих даних для навчання штучного інтелекту. Meta заявляє, що з 2019 року інвестувала мільярди доларів у програми з підвищення безпеки приватності.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні