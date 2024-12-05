У Франції уряд йде у відставку після оголошення вотуму недовіри. Президент Макрон шукає заміну премʼєру

Президенту Франції необхідно знайти премʼєр-міністра, який зможе ухвалити бюджет на 2025 рік через глибоко розколотий парламент.

Президент Франції Еммануель Макрон шукає нового премʼєр-міністра після того, як парламент оголосив вотум недовіри його уряду через бюджетну суперечку, пише Bloomberg 5 грудня. Будь-якому новому очільнику уряду доведеться зіткнутися з тими самими фінансовими труднощами, які призвели до відставки премʼєр-міністра Мішеля Барньє.

Ключові факти

Представлений Барньє законопроєкт про бюджет передбачав підвищення податків і скорочення видатків на суму €60 млрд, що мало скоротити дефіцит до 5% від обсягу виробництва в 2025 році порівняно з передбачуваними 6,1% цього року.

Лідерка вкрай правих сил Марін Ле Пен обʼєдналася з лівою коаліцією, щоб відсторонити Барньє в середу ввечері, призвівши країну до затяжного періоду нестабільності, який, ймовірно, ще більше засмутить інвесторів.

Очікується, що президент Франції виступить із офіційною заявою 5 грудня.

Уряд, що йде, поки залишається на своїх місцях з обмеженими повноваженнями.

Президент Франції відповідальний за призначення нового премʼєр-міністра, проте конституційних обмежень щодо термінів ухвалення рішення немає, і очевидний кандидат відсутній – Макрону знадобилося майже два місяці, щоб визначитися з Барньє.

Після призначення новий премʼєр-міністр пропонує кабінет міністрів, а згодом має направити до парламенту новий законопроєкт про бюджет на 2025 рік.

Після голосування Ле Пен заявила, що готова працювати з іншим урядом, якщо він співпрацюватиме з її партією над складанням бюджету. «Цей бюджет був токсичним для французів», – сказала вона. Натомість країні потрібен «бюджет, прийнятний для всіх».

Ле Пен посилює тиск на Макрона, вимагаючи відставки. Макрон заявив, що не піде у відставку, поки його термін не закінчиться у 2027 році.

Контекст

Термін повноважень Барньє став найкоротшим для премʼєр-міністра з 1958 року. Барньє, досвідчений консерватор і головний переговорник ЄС із Brexit, був призначений у вересні.

Барньє став першим французьким премʼєр-міністром, який програв вотум недовіри за більш як 60 років. Єдиним іншим премʼєром, якого усунули від влади у 1962 році, був Жорж Помпіду, але за підтримки президента Шарля де Голля він зрештою був призначений повторно.

Коріння нинішніх потрясінь сягає червня, коли Макрон розпустив парламент і призначив дострокове голосування, намагаючись оговтатися від нищівної поразки своєї партії на європейських виборах, де партія Ле Пен здобула перемогу, більш ніж удвічі випередивши партію президента.

Після червневих виборів нижня палата парламенту розділилася на три блоки: ослаблений центр, який підтримує президента, лівий альянс і вкрай праві на чолі з Ле Пен. Цей склад не зміниться, оскільки нові парламентські вибори можуть відбутися не раніше, ніж у липні.

Розбіжності між цими групами ускладнюються економічними проблемами, з якими стикається Франція: цього року дефіцит бюджету може перевищити 6% ВВП, а виборці неохоче погоджуються на скорочення видатків чи підвищення податків.