Во Франции правительство уходит в отставку после оглашения вотума недоверия. Президент Макрон ищет замену премьеру

Президент Франции Эммануэль Макрон ищет нового премьер-министра после того, как парламент объявил вотум недоверия его правительству из-за бюджетного спора, пишет Bloomberg 5 декабря. Любому новому главе правительства придется столкнуться с теми же финансовыми трудностями, которые привели к отставке премьер-министра Мишеля Барнье.

Ключевые факты

Представленный Барнье законопроект о бюджете предусматривал повышение налогов и сокращение расходов на сумму €60 млрд, что должно сократить дефицит до 5% от объема производства в 2025 году по сравнению с предполагаемыми 6,1% в этом году.

Лидер крайне правых сил Марин Ле Пен объединилась с левой коалицией, чтобы отстранить Барнье в среду вечером, приведя страну к затяжному периоду нестабильности, который, вероятно, еще больше огорчит инвесторов.

Ожидается, что президент Франции выступит с официальным заявлением 5 декабря.

Уходящее правительство пока остается на своих местах с ограниченными полномочиями.

Президент Франции ответственен за назначение нового премьер-министра, однако конституционных ограничений по срокам принятия решения нет, и очевидный кандидат отсутствует – Макрону понадобилось почти два месяца, чтобы определиться с Барнье.

После назначения новый премьер-министр предлагает кабинет министров, а затем должен направить в парламент новый законопроект о бюджете на 2025 год.

После голосования Ле Пен заявила, что готова работать с другим правительством, если оно будет сотрудничать с ее партией над составлением бюджета. «Этот бюджет был токсичным для французов», – сказала она. В то же время стране нужен «бюджет, приемлемый для всех».

Ле Пен усиливает давление на Макрона, требуя отставки. Макрон заявил, что не уйдет в отставку, пока его срок не истечет в 2027 году.

Контекст

Срок полномочий Барнье стал самым коротким для премьер-министра с 1958 года. Барнье, опытный консерватор и главный переговорщик ЕС по Brexit, был назначен в сентябре.

Барнье стал первым французским премьер-министром, проигравшим вотум недоверия за более чем 60 лет. Единственным другим премьером, отстраненным от власти в 1962 году, был Жорж Помпиду, но при поддержке президента Шарля де Голля он в конце концов был назначен повторно.

Корни нынешних потрясений уходят в июнь, когда Макрон распустил парламент и назначил досрочное голосование, пытаясь оправиться от сокрушительного поражения своей партии на европейских выборах, где партия Ле Пен одержала победу, более чем вдвое опередив партию президента.

После июньских выборов нижняя палата парламента разделилась на три блока: ослабленный центр, поддерживающий президента, левый альянс и крайне правые во главе с Ле Пен. Этот состав не изменится, поскольку новые парламентские выборы могут пройти не раньше, чем в июле.

Разногласия между этими группами осложняются экономическими проблемами, с которыми сталкивается Франция: в этом году дефицит бюджета может превысить 6% ВВП, а избиратели неохотно соглашаются на сокращение расходов или повышение налогов.