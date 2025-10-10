У Києві очікується повне відновлення водопостачання вже найближчим часом. Про це заявила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді в п’ятницю, 10 жовтня.

Деталі

У Facebook Свириденко повідомила, що водопостачання у Києві та Кіровоградській області має бути повністю відновлене до кінця дня.

Щодо енергопостачання у столиці, за її словами, вже заживлена критична інфраструктура, а роботи з відновлення подачі електроенергії тривають. Очікується, що Міністерство енергетики надасть оновлену інформацію протягом кількох годин.

У Київській, Полтавській, Харківській та Сумській областях наразі діють графіки аварійних відключень електроенергії, а також спеціальні графіки, про які додатково інформуватимуть Міненерго та Укренерго.

Контекст

В ніч на 10 жовтня РФ завдала по Україні удару понад 450 дронами і більше ніж 30 ракетами, головна мішень – енергетична інфраструктура. Внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти, знеструмлена значна кількість споживачів у м. Київ, а також Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.

Станом на зараз по країні відомо про більше ніж 20 постраждалих людей, в Запоріжжі загинула дитина.