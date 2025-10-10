Унаслідок нічної ракетно-дронової атаки РФ у ніч на 10 жовтня частина Києва та області залишилася без електропостачання. Пошкоджено житлові будинки, транспорт у столиці працює з перебоями, у кількох регіонах запроваджені аварійні відключення. Енергетики та рятувальні служби працюють у посиленому режимі. Після масованої атаки ворога по енергосистемі відключення світла фіксують у девʼяти областях країни, повідомив президент Володимир Зеленський.
Деталі
- Після нічної атаки частина Києва залишилася без світла, повідомив енергохолдинг ДТЕК. «Вже працюємо над відновленням живлення – спершу для об’єктів критичної інфраструктури», – зазначили в компанії. Масштаби пошкоджень енергетики оцінюють після дозволу безпекових служб.
- У столиці постраждали девʼятеро людей, пʼятеро з них у лікарнях, повідомив мер Віталій Кличко. За його словами, у результаті ударів по критичній інфраструктурі лівий берег міста наразі без енергопостачання. Також є проблеми з водопостачанням. У Печерському районі уламки БпЛА влучили в багатоповерховий житловий будинок.
- Через відсутність електрики в столиці тимчасово не працює частина тролейбусних і трамвайних маршрутів, повідомила Київська міська державна адміністрація. «Фахівці «Київпастрансу» та енергетичних служб працюють у посиленому режимі над відновленням електроживлення та стабілізацією руху транспорту», – заявили в КМДА.
- За даними начальника Київської ОВА Миколи Калашника, через атаки без світла залишилися 28 000 домогосподарств у Броварському та Бориспільському районах. Пошкоджено три багатоповерхівки, чотири продуктові кіоски, два автомобілі знищено та ще два пошкоджено. У будинках вибиті вікна та посічені фасади. Потерпілих, за попередньою інформацією, немає.
- Енергетики вже працюють над відновленням централізованого постачання, а в населених пунктах розгортають пункти незламності. Об’єкти критичної та соціальної інфраструктури переведено на генератори.
- Проблеми з електропостачанням спостерігаються і в інших регіонах. На території Сумської області за вказівкою НЕК «Укренерго» запроваджено графіки аварійних відключень, повідомило «Сумиобленерго». «Наразі графіки аварійних відключень діють для 10 черг споживачів. Причина – наслідки російської атаки на енергетику», – йдеться в заяві компанії.
- Там пояснили, що тривалість таких відключень спрогнозувати неможливо, оскільки це аварійна ситуація, а всі обмеження діють до скасування команди від «Укренерго».
- Попри блекаути, «Укрзалізниця» повідомила, що ранкові відправлення відбулися переважно вчасно, а прибуття поїздів фіксуються з мінімальними відхиленнями. Затримки виникли на Дніпропетровщині через відсутність напруги в контактній мережі після обстрілів.
- Зокрема, з Дарниці із запізненням до години вирушили поїзди №722 «Київ – Харків» і №712 «Київ – Краматорськ». У межах Києва рейси City Express курсують за оновленим маршрутом – від станції «Почайна» до «Райдужної». Посадка й висадка на станції «Березняки» тимчасово здійснюються на інших платформах. Затримки руху фіксуються в районі «Гребінки», де зупинилися кілька приміських потягів.
- Через масовану повітряну атаку окупаційної армії РФ у Запоріжжі загинула дитина, по країні відомо про більше ніж 20 постраждалих людей, атака була спрямована на обʼєкти критичної інфраструктури, повідомив президент Володимир Зеленський.
- «На багатьох обʼєктах критичної інфраструктури триває ліквідація російського удару по енергетиці. Цинічна й прорахована атака: понад 450 дронів і більше ніж три десятки ракет проти всього, що забезпечує нормальність життя і чого росіяни хочуть нас позбавити», – йдеться в повідомленні.
- Зеленський заявив, що у Києві бригади працюють над відновленням електропостачання та водопостачання. При цьому, є знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, на Дніпропетровщині. Відновлюються після атаки також Запоріжжя, Кіровоградщина, Херсонщина. У цих областях діють аварійні відключення світла, повідомило «Укренерго».
