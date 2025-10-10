Унаслідок нічної ракетно-дронової атаки РФ у ніч на 10 жовтня частина Києва та області залишилася без електропостачання. Пошкоджено житлові будинки, транспорт у столиці працює з перебоями, у кількох регіонах запроваджені аварійні відключення. Енергетики та рятувальні служби працюють у посиленому режимі. Після масованої атаки ворога по енергосистемі відключення світла фіксують у девʼяти областях країни, повідомив президент Володимир Зеленський.