У Сенаті США є 81 голос на підтримку вторинних санкцій проти РФ. Цього достатньо для подолання можливого вето Трампа

Американські сенатори Річард Блюменталь (демократ) і Ліндсі Грем (республіканець) заявили, що вже мають 81 голос у Сенаті на підтримку законопроєкту про запровадження вторинних санкцій проти Росії. Заява сенаторів 21 травня опублікована на офіційній сторінці Блюменталя. Для подолання можливого вето президента Дональда Трампа у Сенаті потрібно 67 голосів.

Деталі

Законопроєкт передбачає економічну ізоляцію РФ у разі, якщо Москва не припинить війну проти України. Сенатори пропонують посилити санкційний тиск на Росію, включно з підвищенням тарифів для країн, які співпрацюють із Кремлем.

Один із пріоритетів законопроєкту – обмежити роль Китаю у підтримці російської економіки, зокрема через імпорт нафти з тіньового флоту.

Сенатори вважають, що без допомоги Пекіна фінансування військової кампанії РФ стане неможливим.

«Поки ми прагнемо миру, для нас – і для переважної більшості Сенату – стає все більш очевидним, що Путін грає в ігри. Сенат США готовий діяти, якщо ці ігри продовжаться», – йдеться у заяві.

Ліндсі Грем добре ознайомлений із перебігом перемовин і нереалістичними вимогами Кремля: зокрема, він був присутній на зустрічі очільника МЗС України Андрія Сибіги та держсекретаря США Марко Рубіо у Туреччині в ніч з 14 на 15 травня.

Поява Грема у Стамбулі не була випадковою, каже співрозмовник Forbes Ukraine у дипколах. Це був зокрема сигнал «поганого поліцейського» у вигляді Конгресу для росіян. «Натяк, що Конгрес потенційно може прийняти санкції абсолютною більшістю голосів», – пояснив він.

Контекст

Йдеться про ініціативу Ліндсі Грема запровадити 500% мита для країн, що купують російські нафту, газ і уран. Серед інших кроків – запровадження високих тарифів або навіть повне торговельне ембарго проти Москви.

19 травня в інтервʼю каналу CBS Рубіо дав зрозуміти: якщо Путін не змінить своєї позиції, Конгрес діятиме незалежно від Білого дому.

Водночас президент США Дональд Трамп за результатами телефонної розмови з Путіним заявив, що поки не збирається підтримувати санкції проти Росії.