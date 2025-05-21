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«Україну чекає гаряче літо на фронті». П’ять висновків із переговорів в Стамбулі та дзвінків Трампа до Путіна й Зеленського

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

4 хв читання

Зеленський, переговори /Getty Images

Президент Володимир Зеленський в Анкарі на пресконференції в Анкарі щодо переговорів з Росією, 15 травня Фото Getty Images

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Переговори у Стамбулі та розмови Дональда Трампа із Володимиром Зеленським й Путіним не призвели до припинення вогню. Але показали мотиви Росії, знизили віру у сили Європи та поставили під питання подальшу роль США. Пʼять висновків від Forbes Ukraine.

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