«Україну чекає гаряче літо на фронті». П’ять висновків із переговорів в Стамбулі та дзвінків Трампа до Путіна й Зеленського

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Переговори у Стамбулі та розмови Дональда Трампа із Володимиром Зеленським й Путіним не призвели до припинення вогню. Але показали мотиви Росії, знизили віру у сили Європи та поставили під питання подальшу роль США. Пʼять висновків від Forbes Ukraine.
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