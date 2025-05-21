Трамп не підтримав санкції проти Росії, щоб налагодити економічну співпрацю з Путіним – NYT

Президент США Дональд Трамп після розмови з Володимиром Путіним відмовився підтримувати санкційний тиск ЄС на Росію, натомість висловивши бажання розвивати економічну співпрацю з Москвою. Про це пише The New York Times із посиланням на джерела.

Деталі

У розмовах із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами Трамп заявив, що Україна і Росія мають самостійно знайти вирішення війни. Це суперечить його попереднім обіцянкам завершити конфлікт за 24 години.

Шість джерел, знайомих із ситуацією, повідомили, що Трамп відступив від погроз приєднатися до європейських санкцій проти Росії, фактично відмежувавшись від мирного процесу.

Колишня посол США в Україні Бріджит Брінк зазначила, що адміністрація Трампа чинить тиск на Україну, а не на Росію. Чиновник Білого дому пояснив NYT, що нові санкції проти Росії можуть зашкодити економічним інтересам США, тоді як Трамп прагне їх посилити.

Європейські лідери зрозуміли, що США не підтримуватимуть подальше посилення санкцій проти Кремля, хоча раніше Трамп у соцмережах періодично погрожував Росії санкціями.

Після розмови з Путіним ці заяви зникли. Джерела зазначають, що Путін, ймовірно, акцентував увагу на економічних перспективах, враховуючи комерційні інтереси Трампа.

У результаті Європа планує запроваджувати нові санкції, тоді як США схиляються до співпраці з Росією, що створює напругу в НАТО. Європейський високопосадовець, який брав участь у переговорах, наголосив, що погрози Трампа санкціями були радше демонстративними, і він не мав наміру їх виконувати без припинення вогню з боку Путіна.

Контекст

Двогодинна розмова Дональда Трампа з Володимиром Путіним 19 травня була настільки успішною, що лідери «не поспішали її завершувати», заявив російський чиновник. Після цього Трамп заявив, що Україна та Росія повинні «негайно» розпочати підготовку до мирних переговорів без участі США.

Він також провів телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії й Єврокомісії, які були приголомшені підсумками його бесіди з Путіним. Ця позиція різко контрастувала з попереднім ультиматумом Вашингтона, підтриманим Трампом, який погрожував Росії новими санкціями у разі відмови від 30-денного перемир’я.

20 травня ЄС запровадив 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти майже 200 кораблів її тіньового флоту, зокрема компаній «Сургутнефтегаз» і ВСК.

Велика Британія також посилила санкції, додавши до списків ланцюги постачання російських озброєнь, включно з ракетами «Іскандер», та 18 суден тіньового флоту.