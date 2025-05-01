Сенат США підтримує нові санкції проти Росії і 500% мита для покупців її нафти і газу – сенатор Грем

У Сенаті США підтримують законопроєкт про запровадження нових санкції проти Росії та мит для країн, які купують її нафту, газ та інші ключові продукти, якщо РФ не розпочне серйозних переговорів про припинення війни в Україні. Про це сказав один із ключових союзників президента Дональда Трампа в Сенаті, республіканець Ліндсі Грем. За його словами, 72 його колеги підтримують ініціативу, пише Bloomberg .

Ключові факти

«Мета – допомогти президенту», – заявив Грем журналістам 30 квітня.

Заходи включатимуть 500% мито на імпорт із країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ чи уран згідно з законопроєктом, з яким ознайомилося агентство. Інші санкції також заборонять громадянам США купувати російські суверенні боргові зобов’язання.

«Я хочу, щоб війну було припинено шляхом переговорів, чесно та справедливо. Я думаю, що Трамп – найкраща людина для досягнення цієї мети, але ці санкції відображають думку Сенату, що ми бачимо, що головним поганим хлопцем є Росія», – сказав Грем.

Грем додав, що російський президент Володимир Путін «припустився б величезної помилки, якби спробував грати з Трампом, тому цей законопроєкт є інструментом в арсеналі президента Трампа», сказав він.

Грем заявив, що має достатньо підтримки в Палаті представників, щоб внести законопроєкт про санкції на розгляд і там.

Він передбачив, що Путіну зрештою доведеться обирати між зустріччю з Трампом та припиненням війни чи «розгромом» російської економіки.

Контекст

Президент США Дональд Трамп пообіцяв якнайшвидше покласти край війні Росії проти України, проте за перші 100 днів свого перебування при владі йому не вдалося досягти мирної угоди.

7 березня Трамп оголосив, що розглядає введення масштабних санкцій проти Росії, зокрема банківських обмежень і нових мит, доки не буде досягнуто припинення бойових дій і мирної угоди з Україною.

У квітні сенатори США підготували 500% мита для покупців російської нафти, газу та урану, щоб примусити РФ до миру.

26 квітня Трамп заявив, що у Путіна не було жодних причин продовжувати обстріли України і припустив, що той «можливо не хоче зупинити війну». Президент США знову пригрозив РФ санкціями.