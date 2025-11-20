Внаслідок нічного удару російських ударних дронів 19 листопада у Дніпрі пошкоджено склад Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП). Про це йдеться у повідомленні програми.

Деталі

Російські війська вдарили дроном по об’єкту на лівому березі міста, де зберігалася гуманітарна допомога, зокрема продукти харчування. Внаслідок атаки знищено щонайменше 10 000 продуктових наборів, призначених для підтримки цивільного населення біля лінії фронту. Також пошкоджено харчові продукти, що зберігалися на складі і ще не були упаковані в продуктові набори.

Наразі фахівці оцінюють завдані збитки та обсяг втраченої допомоги. Зазначається, що за останні 18 місяців склади та транспортні засоби ВПП та партнерів були уражені понад 60 разів.

«Усі продуктові набори, заплановані для роздачі у листопаді, вже відправлені на склади наших партнерів – видача продуктових наборів відбуватимуться за планом», – повідомили в пресслужбі ВПП.

Наслідки обстрілу Фото: ООН

Контекст

У ніч на 20 листопада російські окупанти атакували Дніпро та Дніпропетровську область ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів є поранені, зазнала пошкоджень інфраструктура міста й області.

Загалом цієї ночі Росія застосувала 136 ударних дронів по території України, з яких 106 було знищено силами протиповітряної оборони. Зафіксовано влучання у 29 локаціях.