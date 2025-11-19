Виробництво Pizza Hot повністю зруйноване внаслідок російської атаки на Львів в ніч на 19 листопада, повідомила компанія в Instagram 19 листопада. Воно розташовувалось на території індустріального хабу на околицях Львова.

Деталі

«Від сьогодні у нас немає фабрики», – повідомили на сторінці бренду. Виробництво площею 400 кв. м запустили у серпні 2025 року, воно було єдиним для всієї мережі і забезпечувало продукцією 19 точок Pizza Hot у Львові, Стрию і Дрогобичі, повідомила у коментарі Forbes Христина Жук, маркетинг-директорка Pizza Hot, La Piec і Pizza Romana.

Точна причина руйнувань поки невідома, вранці ще гасили пожежу, розповідає Жук. «Вціліли лише автівка і генератор, які були на вулиці. Все обладнання, морозильні камери – знищені», – каже вона.

Перша точка Pizza Hot відкрилась у липні 2025 року, а на власне виробництво переїхали кілька місяців тому, розповіла Жук. До того виготовляли продукцію на потужностях повʼязаних бізнесів.

Збитки склали близько $1 млн, за словами Жук. Компанія має запас продукції на один день, від завтра заклади призупинять роботу.

В планах – за 10 днів запустити нове виробництво. «Вже оглянули два приміщення, обладнання – в дорозі», – говорить Жук.

Контекст

Перший заклад Pizza Hot відкрили у вересні 2025 року. Формат – невеликі міні-піцерії площею 18–25 кв. м, розміщені у морських контейнерах. В них пропонують «швидку» піцу за 5 хвилин на виніс за ціною від 59 грн.

Мережа розвивається у форматі управлінської франшизи, налічує 19 закладів у Львові, Стрию і Дрогобичу та має понад 20 інвесторів, розповіла Жук. Відкриття ще шести точок планували до кінця листопада 2025 року.

Засновник Pizza Hot – Роман Боднар, який також є співвласником мережі ресторанів La Piec, яка налічує 17 закладів по Україні, та сервісу доставки піци Pizza Romana, який працює у Львові, Ужгороді та Рівному.