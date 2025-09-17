Європейський Союз готується витратити мільярди євро на формування так званої «стіни з дронів» – інтегрованої системи захисту, що використовуватиме технології, випробувані в Україні. Це реакція на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі та Румунії, які продемонстрували вразливість НАТО: дорогі системи ППО доводиться застосовувати проти відносно дешевих дронів, пише FT.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- ЄС має створити єдину оборонну інфраструктуру, здатну «реагувати в реальному часі», заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
- Брюссель планує також запустити «альянс дронів» разом із Києвом, виділивши €6 млрд на спільну індустріалізацію й перетворення українських інновацій у військову перевагу.
- Держави на східному фланзі ЄС – Польща, країни Балтії та Фінляндія – вже оголосили про посилення кордонів, але чиновники наголошують: ефективність можлива лише за умов повної координації.
- У рамках оборонного пакета ЄС східні члени отримають до €100 млрд кредитів на захист, що має допомогти фінансувати «стіну з дронів». Паралельно НАТО розгортає місію Eastern Sentry, задіявши винищувачі, кораблі та системи розвідки вздовж кордону від Фінляндії до Болгарії.
- Ключову роль у новій стратегії відіграє український досвід боротьби з іранськими Shahed. Київ створив систему акустичних сенсорів, які фіксують звук дронів і передають дані мобільним групам із зенітними гарматами та кулеметами. Це дозволяє знищувати безпілотники набагато дешевше, ніж за допомогою ракетних комплексів, зазначило видання.
- Польща вже веде переговори про тренування з українськими фахівцями, а Литва й Латвія впроваджують подібні підходи.
- Європейські експерти визнають: нові загрози вимагають спільних технологічних рішень, а українські напрацювання стали відправною точкою для створення загальноєвропейської системи протидії.
Контекст
Україна перетворилася на одного з світових лідерів у виробництві дронів, особливо в контексті повномасштабної війни з Росією, що триває з 2022 року. Цей успіх є результатом швидкої адаптації, інновацій на базі приватного сектору та державної підтримки, що дозволило компенсувати дефіцит традиційної артилерії та інших озброєнь.
У 2024 році завдяки ініціативам на кшталт платформи Brave1 кількість виробників почала стрімко зростати. У 2024 році виробництво сягнуло 2 млн FPV-дронів та інших типів. Дрони становлять 85% ударів на фронті, дозволяючи компенсувати чисельну перевагу ворога.
У 2025 році виробництво подвоїлося. Міноборони планує закупити 4,5 млн одиниць на суму $2,7 млрд, з яких 96% – вітчизняного виробництва. Цьогоріч Brave1 отримує додаткове фінансування. За даними Мінцифри, на платформі понад 2000 розробників і понад 4600 продуктів.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.