Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення авансом €6 млрд кредиту, профінансованого за рахунок доходів від заморожених російських активів, на розвиток виробництва безпілотників для України. Про це вона повідомила під час щорічного виступу про стан Європейського Союзу в Європарламенті, пише «Європейська правда» .

Деталі

Фон дер Ляєн наголосила, що безпілотники відіграють ключову роль у війні, адже на них припадає понад дві третини знищеної російської техніки.

«Це не лише тактична перевага на полі бою, а й свідчення сили людської креативності у відкритих суспільствах», – зазначила вона.

Водночас, за її словами, Росія активно нарощує свої можливості, використовуючи іранські безпілотники типу «Шахед» і спираючись на переваги масового промислового виробництва.

«Винахідливість відкрила для України можливості в обороні, але промислова міць Росії може ці можливості обмежити», – наголосила президентка Єврокомісії.

Вона додала, що ЄС має змогу застосувати свою промислову силу, щоб підтримати Україну у війні з використанням безпілотників.

«Ми можемо допомогти Україні трансформувати її інноваційний потенціал у бойову перевагу та сприяти спільній індустріалізації. Тому я оголошую про виділення авансом €6 млрд із кредиту ERA та створення з Україною Альянсу безпілотників», – заявила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що Україна має інноваційний потенціал, але потребує масштабування, яке Європа може забезпечити, щоб Україна зберегла перевагу, а Європа зміцнила свої позиції.

Крім того, Урсула фон дер Ляєн наголосила на необхідності термінового розроблення нового механізму фінансування військової підтримки України за рахунок заморожених російських активів.

Контекст

Європейський Союз з початку повномасштабного вторгнення Росії виділив Україні близько €160 млрд фінансової допомоги. До цієї суми входить фонд на €50 млрд, що включає гранти та кредити до 2027 року.

Країни G7 створили кредитний механізм на $50 млрд, який фінансуватиметься за рахунок майбутніх доходів від заморожених російських валютних резервів. Внесок ЄС до цього інструменту становить €18,1 млрд. Наразі Україна отримала від ЄС шість траншів.

У межах інструменту ERA загальний обсяг макрофінансової підтримки сягає €45 млрд, з яких €18,1 млрд – це внесок Євросоюзу. Погашення цих кредитів здійснюватиметься за рахунок прибутків від заморожених російських суверенних активів у ЄС.

ЄС залишається найбільшим донором України, надавши €57,5 млрд за 3,5 року. Зокрема, за вісім місяців 2025 року Київ отримав понад €15,5 млрд.