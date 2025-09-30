Украина и ЕС заключили соглашение, предполагающее выделение €2 млрд на развитие производства дронов. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 30 сентября, перед началом заседания коллегии Еврокомиссии в Брюсселе.

Подробности

Фон дер Ляйен подчеркнула, что если Европа рассматривает Украину как «первую линию обороны», то необходимо усилить ее военную поддержку. По ее словам, соглашение будет способствовать расширению возможностей Украины и реализации ее потенциала, в то же время позволяя ЕС извлечь выгоду из этих технологий.

Руководитель Еврокомиссии также отметила необходимость «сильного и общего ответа» на нарушение воздушного пространства Европы российскими дронами. «Поэтому мы предлагаем немедленные шаги по созданию «стены дронов» в рамках инициативы Eastern Flank Watch. Мы должны действовать совместно с Украиной и НАТО», – отметила она.

Деньги будут выделяться частями в соответствии с четкими условиями. Украина будет возвращать их только при получении репараций от России.

Контекст

В начале сентября Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении €6 млрд кредита из доходов от замороженных российских активов на развитие производства дронов для Украины. Она подчеркнула ключевую роль беспилотников, уничтожающих более двух третей российской техники, и отметила, что Россия наращивает свои возможности, используя иранские дроны.

ЕС планирует поддержать Украину, создав Альянс беспилотников для трансформации инноваций в боевое превосходство. Кроме того, фон дер Ляйен отметила необходимость нового механизма финансирования военной поддержки Украины.

ЕС также готовит «стену дронов» для защиты от российских беспилотников, нарушающих воздушное пространство НАТО.