Україна отримала $133 млн від Світового банку в рамках проєкту SURGE «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління». Про це повідомили у Міністерстві фінансів 2 жовтня. Кошти спрямовано до загального фонду державного бюджету України.
Деталі
- До кінця року очікується надходження ще $396 млн, зокрема $230 млн у межах додаткового фінансування проєкту.
- Основна мета проєкту – підвищення ефективності управління публічними інвестиціями. Він передбачає вдосконалення фіскального управління в громадах, розвиток середньострокового та програмного бюджетування, оптимізацію адміністрування доходів, а також врахування гендерних і кліматичних аспектів у фінансовій політиці.
- Проєкт реалізується через фінансовий інструмент PforR («Програма кредитування з привʼязкою до результатів»), який базується на досягненні визначених показників, пов’язаних із виплатами.
- Для отримання позики у 2025 році Україна виконала низку умов, зокрема внесла зміни до Бюджетного кодексу, затвердила середньостроковий план публічних інвестицій і ухвалила єдину методологію їхнього управління.
Контекст
Проєкт SURGE впроваджується в Україні з 2024 року. За цей період Світовий банк підписав з Україною угоди про фінансування на суму понад $1 млрд, включаючи $10 млн грантових коштів.
