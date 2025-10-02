Україна отримала $133 млн від Світового банку в рамках проєкту SURGE «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління». Про це повідомили у Міністерстві фінансів 2 жовтня. Кошти спрямовано до загального фонду державного бюджету України.

Деталі

До кінця року очікується надходження ще $396 млн, зокрема $230 млн у межах додаткового фінансування проєкту.

Основна мета проєкту – підвищення ефективності управління публічними інвестиціями. Він передбачає вдосконалення фіскального управління в громадах, розвиток середньострокового та програмного бюджетування, оптимізацію адміністрування доходів, а також врахування гендерних і кліматичних аспектів у фінансовій політиці.

Проєкт реалізується через фінансовий інструмент PforR («Програма кредитування з привʼязкою до результатів»), який базується на досягненні визначених показників, пов’язаних із виплатами.

Для отримання позики у 2025 році Україна виконала низку умов, зокрема внесла зміни до Бюджетного кодексу, затвердила середньостроковий план публічних інвестицій і ухвалила єдину методологію їхнього управління.

Контекст

Проєкт SURGE впроваджується в Україні з 2024 року. За цей період Світовий банк підписав з Україною угоди про фінансування на суму понад $1 млрд, включаючи $10 млн грантових коштів.