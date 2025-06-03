Міністерство фінансів України спільно зі Світовим банком працює над новою угодою «Позика на політику розвитку «Основи зростання» (DPO), яка передбачає залучення щонайменше $1 млрд від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) у 2025 році. Місія Світового банку з питань економічної політики та бідності розпочала роботу в Києві 2 червня і триватиме до 6 червня, повідомила пресслужба Мінфіну.
Деталі
- Цього тижня експерти банку разом із представниками Мінфіну та Уряду України узгоджують ключові умови угоди.
- За словами заступниці міністра фінансів Ольги Зикової, Світовий банк є важливим партнером України у впровадженні реформ. Механізм DPO не лише забезпечує фінансування держбюджету, а й сприяє економічному відновленню.
- «Торік завдяки DPO до бюджету надійшло $3,5 млрд, що допомогло профінансувати ключові видатки, стабілізувати фінанси та реформувати митну, податкову, енергетичну політики, а також банківський і приватний сектори», – зазначила Зикова.
- Кошти за програмою DPO будуть спрямовані до загального фонду держбюджету після виконання умов угоди, які стосуються зміцнення економічної політики для сталого зростання.
- Заступник міністра Роман Єрмоличев повідомив, що з 1 липня 2025 року в Україні запустять пілотний проєкт базової соціальної допомоги, яка об’єднає кілька соціальних виплат у єдину з базовим розміром 4500 грн.
- Отримувачі зможуть самостійно вирішувати, чи переходити на цю допомогу. Також Мінфін погодив законопроєкт для підтримки сімей і стимулювання народжуваності, який запрацює з 2026 року. Документ передбачає перегляд виплат і нові підходи до підтримки батьків для покращення демографічної ситуації.
- Очікується, що $1 млрд надійде до кінця 2025 року. Умови угоди планують фіналізувати до кінця червня, виконати їх до жовтня, а Рада директорів Світового банку затвердить фінансування в листопаді.
Контекст
Група Світового банку залучила понад $50 млрд для підтримки України, включаючи зобов’язання та гарантії від донорів, зокрема США, Японії, Великої Британії, Норвегії, Нідерландів та інших країн.
27 листопада 2024 року Україна отримала $4,8 млрд кредиту в межах проєкту PEACE від Світового банку за підтримки гранту США на $1,6 млрд та фінансування від інших міжнародних партнерів. Ці кошти спрямовані на забезпечення ключових державних послуг для понад 13 млн українців.
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