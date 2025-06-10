Світовий банк знизив прогноз глобального економічного зростання на 2025 рік на 0,4 в.п., до 2,3%, зазначивши, що підвищення мит і посилена невизначеність створюють «значні перешкоди» для більшості економік світу. Про це йдеться у піврічному звіті «Глобальні економічні перспективи» від 10 червня.

Деталі

У звіті банк знизив прогнози для майже 70% економік, зокрема США, Китаю, Європи та шести регіонів ринків, що розвиваються, порівняно з оцінками, зробленими пів року тому, до вступу на посаду президента США Дональда Трампа.

Трамп порушив глобальну торгівлю серією нестабільних підвищень мит, що призвело до зростання середньої ставки мит у США з менш ніж 3% до рівня середини десятих відсотків – найвищого за майже століття, викликавши відповідні заходи з боку Китаю та інших країн.

Світовий банк став останнім органом, який знизив прогнози зростання через непередбачувану торговельну політику Трампа, хоча американські посадовці стверджують, що негативні наслідки будуть компенсовані зростанням інвестицій та ще не затвердженими зниженнями податків.

Банк не прогнозує рецесію, але зазначив, що глобальне економічне зростання цього року буде найслабшим поза рецесією з 2008 року. До 2027 року середнє зростання світового ВВП очікується на рівні лише 2,5%, що є найповільнішим темпом за будь-яке десятиліття з 1960-х.

Згідно зі звітом, глобальна торгівля у 2025 році зросте лише на 1,8% порівняно з 3,4% у 2024-му та приблизно третиною від рівня 5,9% у 2000-х. Прогноз базується на тарифах, що діяли станом на кінець травня, включаючи 10-відсотковий тариф США на імпорт з більшості країн. Він не враховує підвищення, оголошені Трампом у квітні та відкладені до 9 липня для проведення переговорів.

Світовий банк прогнозує, що глобальна інфляція у 2025 році досягне 2,9%, залишаючись вище допандемічного рівня через підвищення тарифів і напруженість на ринках праці.

«Ризики для глобальних перспектив залишаються значно зміщеними у бік зниження», – зазначає банк. Його моделі показують, що подальше підвищення середніх тарифів США на 10 в.п., разом із пропорційними відповідними заходами інших країн, може скоротити прогноз на 2025 рік ще на 0,5 в.п.

Таке загострення торговельних бар’єрів може призвести до «замороження глобальної торгівлі у другій половині цього року, що супроводжуватиметься широкомасштабним падінням довіри, зростанням невизначеності та потрясіннями на фінансових ринках», – йдеться у звіті.

Проте ризик глобальної рецесії оцінюється менш ніж у 10%.

Контекст

У квітні президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 10-відсоткових мит на імпорт із більшості країн, за винятком тих, що перебувають під санкціями, зокрема Росії, Північної Кореї, Куби та Білорусі. Україна також потрапила під дію 10-відсоткових мит.

9 квітня Трамп скасував мита для всіх країн, крім Китаю, де ставки зросли до 145%, тоді як для інших країн залишилася базова ставка 10%. У відповідь 10 квітня Європейський Союз відклав запровадження власних мит на американські товари на 90 днів, хоча спочатку їх планували ввести з 15 квітня.

Середина квітня ознаменувалася новою ескалацією: Трамп пригрозив підвищити мита на китайські товари до 245%. У відповідь Китай підняв тарифи на американську продукцію з 84% до 125%. З 14 травня США та Китай домовилися про тимчасове зниження взаємних мит на 90 днів.

23 травня Трамп запропонував із 1 червня ввести 50-відсоткові мита на товари з ЄС, звинувативши Євросоюз у небажанні йти на поступки в переговорах. Водночас він зазначив, що мита не стосуватимуться товарів, вироблених або зібраних у США. 26 травня президент відтермінував запровадження цих мит до 9 липня.

Звіт Світової організації торгівлі (СОТ) від 16 квітня попередив, що нові мита і торгова невизначеність спричинили «значне погіршення» перспектив глобальної торгівлі. СОТ прогнозує скорочення обсягів торгівлі товарами на 0,2% у 2025 році, хоча раніше очікувалося зростання.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогноз глобального економічного зростання на 2025 рік із 3,3% до 2,8%, посилаючись на ризики, пов’язані з торговельною політикою США.

У травні агентство Moody’s знизило кредитний рейтинг США з Aaa до Aa1 через зростання державного боргу та дефіциту бюджету. Це стало першим зниженням рейтингу США з 1917 року.