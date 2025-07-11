Уряд України та Світовий банк узгодила старт п’ятирічної програми Prepare Ukraine обсягом $200 млн. Її мета – фінансування підготовки проєктів відбудови. Угоду підписали у межах URC2025 у Римі, повідомила пресслужба Мінекономіки.

Деталі

Програма фінансується з Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF), керівництво яким здійснює Світовий банк.

Йдеться про фінансування підготовки державних і муніципальних проєктів відбудови, щоби ті відповідали вимогам міжнародних інвесторів і могли швидко переходити до реалізації, пояснили в Мінекономіки.

Початковий грант у $44,3 млн із Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) спрямують на формування портфеля публічних інвестицій і посилення інституційної спроможності.

За результатами переговорів із віцепрезиденткою Світового банку Анною Б’єрде сторони узгодили дорожній план запуску Prepare Ukraine. Перший транш буде доступний до використання, починаючи із серпня, й покриватиме технічну підтримку державних замовників, зокрема розбудову самої Агенції.

Найближчим часом Світовий банк і Мінекономіки затвердять операційний посібник програми, відкриють фонд підготовки проєктів і почнуть фінансувати технічну підтримку державних замовників, йдеться у повідомленні.

Контекст

10–11 липня у Римі проходить четверта конференція з відбудови (Ukraine Recovery Conference). Програма URC2025 сконцентрована на чотирьох темах: бізнес, регіональний розвиток, реформи та людський капітал.

Серед пріоритетів української делегації – нові кредитні та грантові програми для бізнесу, презентація оборонної галузі, залучення коштів на житло для внутрішньо переміщених осіб та відбудову чотирьох областей.

Раніше ЄБРР анонсував, що планує на URC2025 підписати нові угоди з Україною. Йдеться про домовленості з фінансування проєктів розподіленої генерації та відновлювальної е/е, покриття кредитних ризиків банків, інвестицій в місцеву інфраструктуру.