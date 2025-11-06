Європейський Союз повинен надати «реальне та переконливе зобов’язання» щодо фінансування України, аби Міжнародний валютний фонд погодив виділення нового пакета підтримки обсягом близько $8 млрд на три роки. Про це заявив єврокомісар із питань економіки Валдіс Домбровскіс у коментарі Bloomberg .

Деталі

За його словами, МВФ очікує від ЄС «чіткої політичної позиції і конкретного плану дій», а не лише декларацій про намір допомагати Києву. Нове фінансування може бути затверджене вже в січні 2026 року.

Основний варіант, який розглядає ЄС, – використання прибутків від заморожених російських активів для надання Україні відновлювального кредиту. Київ мав би повернути ці кошти лише у випадку, якщо Росія виплатить репарації.

Втім, план стикається з юридичними перешкодами: Бельгія, на території якої розташований кліринговий дім Euroclear із близько €140 млрд російських активів, наполягає на додаткових гарантіях, щоб не нести фінансових ризиків у разі судових позовів.

Домбровскіс підтвердив, що Єврокомісія домовляється з Бельгією щодо цих гарантій та паралельно розглядає інші механізми, зокрема можливість залучення коштів на ринку для надання Україні відшкодовуваних позик. Водночас він наголосив, що такі позики можуть створити ризики для боргової стійкості України після трьох років повномасштабної війни.

Остаточне рішення очікується на саміті лідерів ЄС у Брюсселі наступного місяця. Підтримка одного з варіантів фінансування може стати достатньою умовою для розблокування пакета МВФ.

Контекст

Україна та МВФ у межах місії щодо п’ятого перегляду програми зосередяться на можливостях внутрішніх ресурсів для покриття потреб держбюджету, заявив 4 вересня голова НБУ Андрій Пишний. Він назвав перегляд програми «непростим завданням». У його вирішенні значну роль відіграватиме робота на внутрішньому борговому ринку, зазначив голова НБУ.

У вересні МВФ заявляв, що потреби України у фінансуванні протягом найближчих двох років можуть виявитися на $20 млрд більшими, ніж оцінює український уряд. Пізніше Україна погодилася з оцінкою МВФ, що до кінця 2027 року країні потрібно близько $65 млрд для покриття дефіциту бюджету.

Міністр фінансів Сергій Марченко оцінив загальний обсяг необхідного зовнішнього фінансування на період дії нової 4-річної програми з МВФ – від $150 млрд до $170 млрд.

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, голова Нацбанку Андрій Пишний та міністр фінансів Сергій Марченко 16 жовтня у Вашингтоні розпочали переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про нову чотирирічну програму фінансування.

Її обсяг буде майже удвічі меншим за попередню програму фонду, яка була затверджена в березні 2023 року. Для України програма МВФ має значення не тільки через фінансову підтримку, а й через вплив на допомогу інших міжнародних партнерів. «Це маркер для решти донорів, що з Україною можна працювати», – каже один зі співрозмовників, дотичний до переговорів.

Фінансування за новою програмою з Міжнародним валютним фондом може бути на рівні $8–8,5 млрд на 2026–2029 роки. Такий обсяг попередньо узгодили представники української влади та МВФ. Одна з умов відкриття нової програми – надання Україні анонсованого головою Єврокомісії Reparation Loan для збалансування бюджетного дефіциту, кажуть співрозмовники Forbes Ukraine.