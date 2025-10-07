Кабінет Міністрів пропонує повторно збільшити видатки бюджету на оборону, цього разу на 324,8 млрд грн. Особливість – влада планує взяти частину коштів, які були заплановані на 2026 рік у рамках спільної ініціативи Євросоюзу з країнами «Великої сімки» ERA Loans. Чому уряд пішов на цей крок?

Кабмін увечері 6 жовтня зареєстрував законопроєкт про чергове збільшення видатків на 324,8 млрд грн до бюджету на 2025 рік. Це другий перегляд цього року після збільшення видатків на оборону на 412,4 млрд грн наприкінці липня.

Зміни до бюджету посередині чи ближче до кінця року вже традиційні під час повномасштабного вторгнення. Аналогічно двічі за рік видатки на оборону збільшували в 2023-му: в березні – на 537 млрд грн і в жовтні – на 303 млрд грн. Торік Рада збільшила видатки бюджету один раз: на 500 млрд грн у вересні.