Україна з 6 серпня поновила рух суден каналом Бистре для плавзасобів з осадкою до 4,5 м після тимчасового закриття, спричиненого вибухом. Про це пише AgroWeek.
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Деталі
- Це рішення створює нові можливості для судновласників, які раніше стикалися з обмеженнями через тимчасове закриття каналу.
- Експерти зазначають, що під час закриття каналу судновласники змушені були підвищувати ціни на перевезення, щоб покрити додаткові витрати. Однак такі ціни виявилися неприйнятними для фрахтувальників, що призвело до низької активності на ринку.
- Після відновлення роботи каналу учасники ринку очікують пожвавлення фрахтових перевезень Дунаєм завдяки кращим умовам для переговорів між сторонами.
Контекст
23 липня ввечері в гирлі Дунаю Бистре на Одещині під час планових робіт вибухнуло судно-земснаряд. На борту перебувало 11 членів екіпажу. Внаслідок інциденту троє працівників Адміністрації морських портів України загинули, решту екіпажу з травмами доправили до лікарні.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.