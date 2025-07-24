Увечері 23 липня сталася надзвичайна подія із судном, що належить філії «Дельта-лоцман» державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (АМПУ). Про це повідомила пресслужба АМПУ.

Деталі

Інцидент трапився на гирлі «Бистре», де судно-земснаряд проводило планові роботи з екіпажем із 11 осіб. Унаслідок вибуху загинули троє працівників АМПУ.

проводило планові роботи з екіпажем із 11 осіб. Унаслідок вибуху загинули троє працівників АМПУ. «Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Решта членів екіпажу перебувають у лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу», – йдеться в повідомленні на АМПУ.

На місці події працюють відповідні служби, які з’ясовують обставини трагедії. Додаткову інформацію обіцяють оприлюднити пізніше.

АМПУ заявила, що надасть усю необхідну підтримку сім’ям загиблих та постраждалим внаслідок цієї надзвичайної ситуації.

Наразі морський підхідний канал гирла «Бистре» тимчасово закрито для руху суден. Рух до/з портів Дунайського регіону здійснюється через Сулинський канал.

Контекст

Від моменту запуску українського морського коридору до 12 травня порти Великої Одеси опрацювали 120 млн тонн вантажів, із них 76 млн тонн – аграрна продукція. Незважаючи на постійні російські обстріли портової інфраструктури, коридор залишається важливим для глобальної продовольчої безпеки.

У 2025 році через коридор перевезено понад 28 млн тонн вантажів, зокрема більш ніж 15 млн тонн зернових.

Коридор забезпечив експорт до 53 країн, включаючи Кенію, Джибуті та Бангладеш. Для країн Північної Африки та Південно-Східної Азії морський шлях є найекономічнішим, адже сухопутне транспортування зробило б українське зерно неконкурентоспроможним за ціною.