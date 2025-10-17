У першій половині 2025 року Україна посіла п’яте місце у світі та третє в Європі серед країн, що найчастіше ставали об’єктом кіберактивності. На країну припало близько 9,5% від загальної кількості постраждалих у європейському регіоні. Про це йдеться у звіті Microsoft Digital Defense Report 2025 .

Деталі

Понад 52% кібератак із відомими мотивами зумовлені вимаганням і програмами-вимагачами, тоді як на кібершпигунство припадає лише 4%.

Сучасні зловмисники – це переважно кіберзлочинці, які користуються вразливостями систем задля фінансової вигоди, а не державні суб’єкти, зазначають у Microsoft. У 80% випадків метою нападників є викрадення даних, що підкреслює глобальний характер цієї загрози.

Автоматизація та готові інструменти для кіберзлочинності дозволяють нападникам масштабувати свої операції, а штучний інтелект (ШІ) прискорює створення більш витонченого й переконливого контенту для атак.

Попри величезні виклики, Україна швидко трансформується і стає лідером у сфері кібербезпеки, зазначила технологічна директорка Microsoft у кластері країн Північної Європи Ренате Страздіна.

За її словами, прискорене впровадження хмарних технологій, використання штучного інтелекту для захисту критичної інфраструктури та стимулювання інновацій формують цифрову стійкість країни, яка надихає далеко за її межами. Страздіна наголосила, що в епоху, коли домінують програми-вимагачі та кіберздирництво, Україна показує, що кібербезпека є стратегічною необхідністю для бізнесу.

Контекст

Щодня Microsoft обробляє понад 100 трлн сигналів систем безпеки, блокує приблизно 4,5 млн нових спроб атак шкідливого ПЗ, аналізує 38 млн випадків виявлення ризиків для облікових записів користувачів та сканує 5 млрд електронних листів на наявність шкідливих програм і фішингових загроз.

Лікарні, школи та місцеві органи влади все частіше стають мішенями через зберігання конфіденційних даних і обмежені ресурси на кіберзахист.

Зловмисники, які використовують програми-вимагачі, експлуатують ці вразливості, адже такі організації часто швидко сплачують викуп, щоб відновити роботу.

Попри домінування кіберзлочинців, державні суб’єкти продовжують атакувати ключові галузі та регіони, переважно з метою шпигунства, а іноді й фінансової вигоди: