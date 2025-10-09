Верховна Рада України в першому читанні схвалила законопроєкт №12349 про створення Кіберсил у складі Збройних Сил України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк 9 жовтня.
Деталі
- За проєкт закону проголосували 255 народних депутатів.
- Новий рід військ займатиметься захистом держави в кіберпросторі, охороною військових і державних інформаційних систем, а також протидією кібератакам. Законопроєкт також передбачає створення кіберрезерву – спеціальних підрозділів і фахівців, які залучатимуться до кіберзахисту в разі потреби. Кіберсили будуть підпорядковані безпосередньо Головнокомандувачу ЗСУ.
Контекст
Після початку повномасштабної війни кібервійська вже активно діють у складі Збройних Сил України. Відповідно до указу Президента України від 26 серпня 2021 року, рішень РНБО та директив Міністерства оборони і Головнокомандувача ЗСУ, Кіберсили почали формуватися як окремий рід військ української армії.
19 грудня 2024 року у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт №12349 «Про Кіберсили Збройних Сил України».
20 березня 2025 року Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув цей законопроєкт і рекомендував його до першого читання та прийняття за основу.
Міністр оборони разом із Головнокомандувачем ЗСУ визначили завдання, чисельність і терміни створення Командування Кіберсил та підпорядкованих йому військових частин. Координацію процесу формування Кіберсил доручили Головному управлінню радіоелектронної та кіберборотьби ЗСУ.
