Кабінет міністрів затвердив нову систему розрахунку вартості будівництва в умовах воєнного стану. Цей документ змінює принципи формування цін на будівельні роботи, що фінансуються з державного бюджету. Про це повідомили Міністерство розвитку громад та територій та голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин .

Деталі

«Це справді історичний день, не побоюся цього слова», – прокоментував Сухомлин.

Ключова новація – повна відмова від радянської моделі, в якій прибуток підрядника залежав переважно від кількості відпрацьованих людино-годин, а не від використання сучасної техніки чи інвестицій у кваліфікацію працівників.

«За старою системою вигідніше було копати лопатами, ніж екскаватором: чим більше людино-годин – тим більший прибуток. А сам прибуток у кошторисах зазвичай коливався від 0 до 1 %. Єдиний спосіб щось заробити – завищувати ціни на матеріали», – пояснив голова Агентства відновлення.

Тепер постановою встановлено чіткі фіксовані відсотки від прямих витрат:

10 % – загальновиробничі витрати;

3 % – адміністративні витрати;

15 % – прибуток підрядника.

Заробітна плата працівників має бути не нижчою за мінімальні галузеві стандарти, а на територіях активних або можливих бойових дій передбачено додаткове підвищення оплати. Щоб унеможливити маніпуляції з цінами на матеріали, запроваджуються два інструменти:

державна база цін на будівельні матеріали в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва;

єдиний кодифікатор будівельної продукції, який уніфікує назви та характеристики матеріалів.

Реформа покликана відкрити український ринок для європейських будівельних компаній, які раніше не могли конкурувати в тендерах через нереальні норми зарплат і мізерний прибуток у кошторисах.

Контекст

21 жовтня Кабмін оновив правила публічних закупівель, щоб значно прискорити відновлення та захист об’єктів критичної інформації.

Відтепер і до 1 березня 2026 року дозволено проводити закупівлі на будівництво, ремонт і захист таких об’єктів без відкритих торгів та без використання електронного каталогу ПроЗорро.

Спрощена процедура застосовується, якщо вартість становить: від 100 000 грн – для товарів і послуг (крім поточного ремонту), від 200 000 грн – для послуг з поточного ремонту, від 1,5 млн грн – для робіт.

Раніше ця норма діяла лише для об’єктів паливно-енергетичного комплексу. Тепер її поширено також на системи водопостачання, теплопостачання, електромережі, транспортну та поштову інфраструктуру.