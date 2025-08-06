Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт, який посилює захист прав покупців житла в новобудовах, повідомила пресслужба Мінрозвитку. Документ пропонує впровадження 10-річної гарантії якості на прийняті в експлуатацію об’єкти будівництва, відповідальність забудовника за виявлені дефекти та механізм компенсації витрат власникам квартир.

Деталі

Йдеться про проєкт закону «Про внесення змін до статті 884 Цивільного кодексу України щодо надання гарантійного строку на закінчені будівництвом об’єкти, які прийнято в установленому порядку в експлуатацію».

Законопроєкт передбачає відповідальність забудовника за якість обʼєктів протягом тривалого часу після їх прийняття в експлуатацію та за потреби проведення необхідних ремонтних робіт.

Які зміни передбачені

Гарантійний строк якості будівель не може бути меншим за 10 років від дня прийняття обʼєкта в експлуатацію. Це не стосується будинків, чиє будівництво здійснювалося на підставі будівельного паспорта, та об’єктів з незначними наслідками (СС1), роботи на яких виконані господарським методом.

Гарантія якості на прийнятий в експлуатацію об’єкт забезпечуватиметься забудовником або його правонаступником. Він несе відповідальність за недоліки, що впливають на експлуатацію та які виявлені у межах гарантійного строку. Виняток: якщо забудовник доведе свою непричетність.

Відповідно, недоліки, виявлені власником майна протягом гарантійного строку, усуватимуться забудовником або його правонаступником. У випадку, якщо власник майна усунув недоліки власними силами, витрати мають бути відшкодовані у повному обсязі.

Спори про усунення недоліків, які виникають між власником нерухомого майна та забудовник або його правонаступником, вирішуватимуться в судовому порядку.

Контекст

У 2024 році в Україні ввели майже 83 000 нових квартир. Це 4,8 млн кв. м житла. Для порівняння, за 2023-й забудовники здали 66 209 квартир – майже на чверть менше.

Близько 30%, або 24 060 усіх завершених квартир у 2024-му, – на рахунку 20 компаній. Лідери списку «Інтергал-Буд», blago і «Ріел» ввели за рік 3109, 2954 і 1953 квартири відповідно.

Натомість забудовники не поспішають отримувати дозволи на нове будівництво. У 2024-му вони отримали дозволи на будівництво понад 40 000 квартир у 14 областях і Києві, дані по яких оприлюднив Держстат. У 2021 році таких дозволів було близько 144 000 у 21 області й Києві, за даними Держстату.