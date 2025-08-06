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Кабмін пропонує посилити захист прав покупців житла в новобудовах. Що зміниться для забудовників

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт, який посилює захист прав покупців житла в новобудовах, повідомила пресслужба Мінрозвитку. Документ пропонує впровадження 10-річної гарантії якості на прийняті в експлуатацію об’єкти будівництва, відповідальність забудовника за виявлені дефекти та механізм компенсації витрат власникам квартир.

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Деталі

  • Йдеться про проєкт закону «Про внесення змін до статті 884 Цивільного кодексу України щодо надання гарантійного строку на закінчені будівництвом об’єкти, які прийнято в установленому порядку в експлуатацію». 
  • Законопроєкт передбачає відповідальність забудовника за якість обʼєктів протягом тривалого часу після їх прийняття в експлуатацію та за потреби проведення необхідних ремонтних робіт. 

Які зміни передбачені

  • Гарантійний строк якості будівель не може бути меншим за 10 років від дня прийняття обʼєкта в експлуатацію. Це не стосується будинків, чиє будівництво здійснювалося на підставі будівельного паспорта, та об’єктів з незначними наслідками (СС1), роботи на яких виконані господарським методом.
  • Гарантія якості на прийнятий в експлуатацію об’єкт забезпечуватиметься забудовником або його правонаступником. Він несе відповідальність за недоліки, що впливають на експлуатацію та які виявлені у межах гарантійного строку. Виняток: якщо забудовник доведе свою непричетність.
  • Відповідно, недоліки, виявлені власником майна протягом гарантійного строку, усуватимуться забудовником або його правонаступником. У випадку, якщо власник майна усунув недоліки власними силами, витрати мають бути відшкодовані у повному обсязі.
  • Спори про усунення недоліків, які виникають між власником нерухомого майна та забудовник або його правонаступником, вирішуватимуться в судовому порядку.

Контекст

У 2024 році в Україні ввели майже 83 000 нових квартир. Це 4,8 млн кв. м житла. Для порівняння, за 2023-й забудовники здали 66 209 квартир – майже на чверть менше.

Близько 30%, або 24 060 усіх завершених квартир у 2024-му, – на рахунку 20 компаній. Лідери списку «Інтергал-Буд», blago і «Ріел» ввели за рік 3109, 2954 і 1953 квартири відповідно.

Натомість забудовники не поспішають отримувати дозволи на нове будівництво. У 2024-му вони отримали дозволи на будівництво понад 40 000 квартир у 14 областях і Києві, дані по яких оприлюднив Держстат. У 2021 році таких дозволів було близько 144 000 у 21 області й Києві, за даними Держстату.

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