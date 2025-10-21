Кабінет Міністрів України оновив правила публічних закупівель, щоб пришвидшити відновлення та захист об’єктів критичної інфраструктури. Про це повідомила пресслужба уряду 21 жовтня.

Деталі

До 1 березня 2026 року дозволено проводити закупівлі для будівництва, ремонту та захисту об’єктів критичної інфраструктури без відкритих торгів чи використання електронного каталогу.

Це стосується придбання: товарів і послуг (крім поточного ремонту) – від 100 000 грн, послуг з поточного ремонту – від 200 000 грн, робіт – від 1,5 млн грн.

Раніше норма діяла лише для об’єктів паливно-енергетичного комплексу, тепер її поширено також на водопостачання, теплопостачання, електромережі, транспорт і поштову інфраструктуру.

За словами заступника міністра економіки Андрія Телюпи, такі зміни потрібні для оперативного реагування на наслідки російських атак. «Кожна затримка із відновленням означає більш довгі перерви у енергопостачанні, труднощі з перевезеннями. Тимчасові зміни дозволять швидше запускати ремонтні та захисні роботи там, де це потрібно негайно», – наголосив він.

Контекст

Після масованої дроново-ракетної атаки Росії у ніч на 10 жовтня в Україні знову почалися відключення світла. З 16 жовтня «Укренерго» почало вводити обмеження потужності електроенергії для промисловості та частково для населення.