Кабінет Міністрів на засіданні, присвяченому питанням охорони довкілля, ухвалив постанову про Порядок передачі результатів моніторингу викидів у режимі реального часу, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Деталі
- Передавати дані зобовʼязані підприємства, які отримали спеціальні дозволи, що регулюють їхню діяльність з точки зору впливу на довкілля. Вони зобов’язані встановлювати автоматизовані системи моніторингу викидів. Підприємства, які добровільно встановили системи моніторингу викидів, теж повинні автоматично передавати дані — навіть якщо для них це не є обов’язковим.
- Дані передаються автоматично через інтерфейс прикладного програмування (API), який інтегрується з Єдиною екологічною платформою «ЕкоСистема».
- Інформація направляється до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України та Державної екологічної інспекції.
- У Мінекономіки наголосили, що моніторинг викидів у режимі реального часу дозволяє державі вдосконалити систему екологічного контролю та виконувати міжнародні зобов’язання, бізнесу – зменшити ризики непорозумінь із контролюючими органами, підвищити прозорість і репутацію, а громадськості – отримати вільний доступ до інформації про рівень промислових викидів.
Контекст
Ця постанова є частиною ширшої реформи екологічного управління в Україні, яка включає впровадження сучасних стандартів моніторингу та контролю викидів. Вона відповідає вимогам Закону України «Про систему моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» (№377-IX від 12.12.2019) та європейським директивам, зокрема Директиві 2010/75/ЄС про промислові викиди (IED).
Єдина екологічна платформа «ЕкоСистема» – це цифровий інструмент, який об’єднує дані про стан довкілля, викиди, дозволи та іншу екологічну інформацію. Її інтеграція з API для передачі даних у реальному часі є важливим кроком до цифровізації екологічного управління.
У вересні в Україні запрацював Реєстр інтегрованих довкіллєвих дозволів.
