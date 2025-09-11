В Україні запрацював Реєстр інтегрованих довкіллєвих дозволів. Відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів на засіданні 10 вересня, повідомила пресслужба Мінекономіки. Єдиний реєстр інтегрованих довкіллєвих дозволів є функціональним модулем «ЕкоСистеми» – національної онлайн-платформи, яка містить актуальну інформацію про стан довкілля.
Що це означає для бізнесу
- Прозоріші та швидші процедури – тепер отримання інтегрованого довкіллєвого дозволу відбуватиметься онлайн через «ЕкоСистему». Це може зменшити бюрократію, витрати часу на контакт із чиновниками.
- «Єдине вікно» – компаніям не потрібно подавати документи в різні інстанції. Вся взаємодія – від подачі заявки до отримання дозволу й контролю за його виконанням – зосереджена в одному реєстрі.
- Відкритість даних – бізнесу буде легше відстежувати екологічні вимоги та діяльність конкурентів. Водночас підвищується рівень прозорості: інформація про дозволи доступна для громадськості.
Контекст
8 серпня набрав чинності Закон «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення». Він запроваджує європейський механізм зменшення промислових викидів, який довів свою ефективність у країнах ЄС, де рівень забруднення повітря за останні 15 років знизився на 40–85% залежно від забруднювача. Ухвалення закону було одним з індикаторів Ukraine Facility, який Україна виконала вчасно.
