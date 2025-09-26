Уряд ухвалив нову постанову, що оновлює критерії оцінки екологічних ризиків для підприємств і визначає, як часто їх перевірятиме Державна екологічна інспекція. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Деталі

Відтепер кожна виробнича установка оцінюватиметься окремо за бальною системою.

Частота планових перевірок залежатиме від рівня ризику:

високий ризик – перевірка раз на рік;

середній або низький ризик – перевірка раз на три роки.

Зміни мають посилити контроль за промисловими викидами та стимулювати бізнес інвестувати в чистіші технології. Чим нижчий рівень ризику, тим рідше приходить інспекція – це зменшує адміністративне навантаження і наближає екологічні стандарти України до норм ЄС.

Контекст

Реформа запобігання промисловому забрудненню в Україні – це комплекс заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу промислових підприємств на довкілля шляхом впровадження європейських стандартів, зокрема Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди. Вона є частиною євроінтеграційних зобов’язань України та має на меті досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року.

Закон України «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення» (№11355), ухвалений 20 червня 2024 року, набрав чинності 8 серпня 2025 року. Він запроваджує європейський механізм зменшення промислових викидів, який довів свою ефективність у країнах ЄС, де рівень забруднення повітря за останні 15 років знизився на 40–85% залежно від забруднювача. Ухвалення закону було одним з індикаторів Ukraine Facility, який Україна виконала вчасно.

У вересні в Україні запрацював Реєстр інтегрованих довкіллєвих дозволів.