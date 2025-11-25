В ніч на 25 листопада українські дрони та ракети уразили ряд стратегічних підприємств та ворожих цілей у Росії. Зокрема, під ударом були літаки та НПЗ. Атаку підтвердив Генеральний штаб Збройних Сил України.
- Підрозділи Ракетних військ і артилерії у взаємодії зі Силами спеціальних операцій, берегових ракетних військ ВМС та ССО і застосували для ударів зброю власного виробництва – крилаті ракети «Нептун» і реактивні безпілотники «Барс».
- У місті Таганрог Ростовської області РФ зафіксовано ураження Авіаремонтного заводу «ТАНТК ім. Г. М. Берієва» та підприємства з виробництва БПЛА «Молнія» – «Атлант Аеро». На території обʼєктів були численні вибухи та значні пожежі.
- Під час удару по заводу, ймовірно, уражено експериментальний літак А-60.
- Уражене підприємство здійснює ремонт і модернізацію літаків ДРЛВ А-50 та російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
- Підрозділи Сили оборони завдали успішного ураження по нафтовому терміналу «Шесхаріс» у Новоросійську, а також нафтопереробному заводу «Туапсинський» у Краснодарському краї РФ.
- За попередньою інформацією, у Новоросійську уражено нафтові стендери (пристрої наливу/зливу нафти до танкерів) і пускову установку зі складу ЗРК С-400. Ступінь завданих збитків уточнюється.
Контекст
Російські окупаційні війська минулої ночі застосували 22 ракети різних типів, зокрема аеробалістичні, та понад 460 дронів, із яких більшість – російсько-іранські шахеди. Чотири дрони залетіли до Молдови та Румунії, є точний час прольотів, повідомив вранці 25 листопада президент Володимир Зеленський. Росіяни били по Києву та області, Дніпровщині, Харківщині, Чернігівщині та Черкащині. «Головні цілі – енергетика і все, що забезпечує нормальне життя», – написав він.
Росіяни регулярно обстрілюють Україну і зокрема столицю, намагаючись знищити українську енергосистему. Обстріли відбуваються з регулярністю в середньому кожні 10 днів.
